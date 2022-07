SAS søker konkursbeskyttelse i USA

SAS og diverse datterselskaper har nå søkt om konkursbeskyttelse (chapter 11) i USA, opplyses det i en børsmelding.

Dette skjer som det neste steget i SAS' restruktureringsprosess SAS Forward, og flyselskapet forventer å gjennomføre den amerikanske rettsprosessen i løpet av 9 til 12 måneder.

Det meldes at selskapets daglige driften vil være upåvirket av begjæringen, og at SAS vil fortsette å betjene kunder som normalt så langt det lar seg gjøre med streiken i Skandinavia. SAS forventer å kunne oppfylle kortsiktige betalingsforpliktelser.

Selskapet skal nå være i langt fremskredne diskusjoner med en rekke potensielle långivere for å sikre finansiering på inntil 700 millioner dollar for å støtte driften gjennom rettsprosessen.

Pr. 30. juni utgjorde SAS' likvide midler 7,8 milliarder svenske kroner.

Restrukturering

I meldingen trekkes det frem at flere flyselskaper har brukt chapter 11 til å gjennomgå restruktureringer.

Gjennom dette søker SAS å oppnå enighet med hovedinteressenter, restrukturere selskapets gjeldsforpliktelser samt innhente kapital.

– Vi har arbeidet tett med SAS' ledergruppe for å ta SAS Forward videre. Som en del av prosessen har SAS også forberedt muligheten til å benytte rettslige restruktureringsprosesser for å kunne adressere selskapets finansielle situasjon, sier styreleder Carsten Dilling i en kommentar.

Han påpeker også at den pågående streiken i SAS utgjør betydelige utfordringer for selskapets muligheter til å lykkes med restruktureringen.

– Styret har konkludert med at juridiske verktøy er nødvendige for å få fremdrift i våre pågående forhandlinger med hovedinteressenter, og for til slutt å lykkes med å gjøre SAS til en konkurransedyktig og finansielt solid virksomhet, sier Dilling.

Også SAS-sjef Anko van der Werff påpeker at det vil kreve bidrag fra alle deler av selskapet å gjøre SAS mer konkurransedyktig.

– Vi oppfordrer SAS Scandinavias pilotforeninger til å avslutte streiken og bidra konstruktivt i denne prosessen, sier han.

Konverterer gjeld

I starten av juni meldte SAS at det ønsket å hente inn 9,5 milliarder svenske kroner i fersk kapital, samt at det utføres en konvertering av 20 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital.

Både den norske og svenske stat meldte at de vil konvertere henholdsvis 1,5 og 4 milliarder svenske kroner fra gjeld til egenkapital, men at de ikke vil spytte inn mer penger i flyselskapet.

Danskene vil derimot være med på kronerullingen. I tillegg til konvertering av gjeld, åpner den danske staten opp for å øke sin eierandel til mellom 22 og 30 prosent.

I tillegg til innhentingen av fersk egenkapital og gjeldskonvertering, inkluderer SAS Forward-planen en årlig kostnadsreduksjon på cirka 7,5 milliarder svenske kroner.