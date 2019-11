Yara fikk juling på rød børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 907,82 torsdag, etter en nedgang på 0,13 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 4.116 millioner kroner.

Wall Street har åpnet nervøst etter at jobless claims steg mye mer enn ventet i forrige uke. Samtidig steg produsentprisene mer enn ventet i oktober.

Investorene sår ifølge Marketwatch stadig mer tvil rundt utsiktene til en såkalt fase 1-handelsavtale mellom USA og Kina.

Dagens makrotall fra Kina var heller ingen «höjdare». Både industriproduksjon, detaljhandel og investeringer steg mindre enn ventet i september.

5,2 prosent vekst i investeringene på årsbasis er den svakeste veksten siden 1998.

«Når kinesiske makrotall kommer inn svakere enn ventet, gjør det lite for investorsentimentet, spesielt i en tid med usikkerhet rundt en handelsavtale med USA, skriver senioranalytiker Craig Erlam i Oanda i en oppdatering.

Oljeprisen opp

Oljeprisen holder seg i positivt terreng torsdag ettermiddag.

Brent-oljen stiger 1,1 prosent i dagens handel til 62,89 dollar, som er opp fra rundt 62,50 dollar ved stengetid i Oslo onsdag.

WTI-oljen er opp én prosent til 57,55 dollar fatet.

På Oslo Børs steg Equinor 0,9 prosent til 177,60 kroner. Aker BP endte opp én prosent til 271,20 kroner, mens DNO klatret 0,8 prosent til 11,04 kroner.

Questerre spratt opp 5,4 prosent til 1,36 kroner etter kvartalstall.

Tung Yara-smell

Utslagene var relativt beskjedne blant de mest omsatte – begge veier.

Yara utmerket seg negativt, og falt 4,4 prosent til 351,20 kroner på dagens høyeste volum. Gjødselkjempen varslet i går et tap på 230 millioner kroner etter sin beslutning om å stenge en fabrikk i Trinidad og Tobago.

Norsk Hydro, Orkla, DNB og Storebrand falt 1-2 prosent.

På den positive siden merker vi oss først og fremst Veidekke, som spratt opp 10,5 prosent til 111 kroner etter dagens kvartalstall og gårsdagens melding om at konsernet skal deles i to.

Stigende propanpriser østover kan være en forklaring på at LPG-duoen Avance Gas – der John Fredriksen eier 19,5 prosent – og BW LPG steg hhv. 4,5 prosent til 41,80 kroner og 2,9 prosent til 65,35 kroner.

SalMar la også frem kvartalstall i dag, og markedet reagerte med å sende aksjen ned 0,2 prosent til 434,70 kroner.

Til topps på innsidekjøp

Eneste aksje som steg mer enn Veidekke var Techstep, som la på seg 11,5 prosent til 3,40 kroner etter at styreleder Jens Rugseth kjøpte aksjer for over fire millioner kroner.

Observe Medical klatret 7,7 prosent til 7,00 kroner, mens Carasent steg 6,8 prosent til 10,95 kroner.

Taperlisten toppes av Merkur Market-noterte Lavo.tv, som falt 24,6 prosent til 6,5 øre.

Siem Offshore fulgte nærmest med 13,8 prosent nedgang til 1,25 kroner.

Vi tar også med Wilson på minus 8,4 prosent til 17,50 kroner og Storm Real Estate på minus 7,0 prosent til 3,98 kroner.