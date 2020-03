(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner rett opp tirsdag morgen.

Etter 25 minutters handel står hovedindeksen i 751,65, opp 2,12 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,03 milliarder kroner.

Natt til mandag raste oljeprisen , noe som bidro til at gårsdagen ble den verste dagen på Oslo Børs siden 2008.

Også på Wall Street opplevde investorene det største fallet på én dag siden finanskrisen.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 5,50 prosent til 36,25 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 6,48 prosent til 33,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 36,86 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag. Den hadde da falt så mye som 18,6 prosent.

Mandagens kraftige ras i oljeprisen kom etter at Russland besluttet at de ikke ville delta i Opecs foreslåtte produksjonskutt på 1,5 millioner fat pr. dag for å demme opp for etterspørselsfallet som følge av coronautbruddet.

Heller ikke den eksisterende avtalen på 2,1 millioner fat ble videreført.

– Opec ble heller ikke enige om å videreføre egne kutt. Og på toppen av det hele; Saudi-Arabia annonserte på lørdag enorme rabatter på sin råolje til både Asia og Europa, hvor de i stor grad konkurrerer med russisk olje, sa senior porteføljeforvalter i Pensum Asset Management, Trond Omdal, til Finansavisen mandag.

Russiske myndigheter uttalte mandag ifølge TDN Direkt at deres innenlandsøkonomi kan stå imot en oljepris på mellom 25 og 30 dollar pr. fat, og at landet vil beholde sin markedsandel i det globale oljemarkedet.

Equinor er dagens foreløpig mest omsatte aksje, og stiger 2,61 prosent til 116,05 kroner. Oljegiganten falt mandag hele 17,7 prosent, og var dermed på det laveste nivået siden februar 2016.

Aker BP klatrer nå 2,58 prosent til 151,00 kroner, mens DNO er opp 4,53 prosent til 4,62 kroner. Begge aksjene falt godt over 20 prosent i går.

Opptur

Dagens hittil største vinner er Merkur Market-noterte SoftOx Solutions, som styrkes hele 42,24 prosent til 33,00 kroner.

Aksjen er den siste uken styrket over 50 prosent, etter at de fredag meldte at de har etablert en ny produksjonslinje for sitt hånddesinfeksjonsmiddel, som nå ventes å være på markedet i løpet av 4-6 uker.

Også flere tungvektere styrkes tirsdag. Nel er opp 5,41 prosent til 9,93 kroner, og John Fredriksens Frontline stiger 9,83 prosent til 79,30 kroner.

PGS, som mandag ble den største taperen med et fall på hele 37,9 prosent, stiger i dag 4,98 prosent til 6,50 kroner.

Panoro kom i morges kom med en oppdatering hvor de prøvde å berolige investorene. Det hjalp tydeligvis, og aksjen klatrer nå 12,66 prosent til 8,90 kroner.

I rødt

Merkur Market-noterte Black Sea Property topper taperlisten med et fall på 18,50 kroner til 2,82 kroner. Det er imidlertid kun omsatt aksjer i selskapet for drøyt 350 kroner.

Blant de mest omsatte aksjene er Funcom ned marginale 0,06 prosent til 16,86 kroner, mens Elkem faller 0,51 prosent til 15,50 kroner.