Coronarakett fortsetter oppover

Oslo Børs fortsetter oppover ved lunsjtider mandag.

Midt på dagen står hovedindeksen i 784,38 poeng, opp 1 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen har snudd i rødt utover dagen og er 0,65 prosent ned til 35,05 dollar fatet, mens WTI-oljen synker 0,57 prosent til 33,37 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 34,24 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Fokus er fortsatt på spenningene mellom USA og Kina, etter at det fredag ble kjent at kinesiske myndigheter vil innføre nye sikkerhetslover i Hongkong, men også på at den nylige oppgangen i oljeprisen muligens har skjedd for fort.

– Oljelagrene er fremdeles meget fulle og enhver nedtur kan utløse en ny bølge av prisfall. Jeg peker fremdeles mot en nedsiderisiko til mine klienter, sier Hans van Cleef, seniorøkonom i ABN Amro.

Equinor er opp 1,3 prosent til 148 kroner, mens Aker BP synker marginalt 0,03 prosent til 167,30 kroner.

Opp 600 prosent

Biotec Pharmacon leverte et bunnsolid første kvartal, doblet inntektene og økte i dag aksjeverdien med ytterligere 16,8 prosent til 33,40 kroner. Siden nyttår er aksjen opp over 600 prosent.

«ArcticZymes (datterseslakp av Biotec, journ.anm.) vekst er sterkt drevet av salg i det teraputiske segmentet, og at at det er oppsider knyttet til salg av enzymer til partnere som lanserer coronatester», skrev selskapet i en børsmelding.

Biotec melder også at ArcticZymes har fått støtte på 1,65 millioner kroner fra Innovasjon Norge for et prosjekt.

Norwegian klatrer 12,7 prosent til 3,32 kroner.

Aksjen som stiger mest mandag er Thin Film Electronics, med en oppgang på 23 prosent til 0,79 kroner.

Selskapet la i forrige uke frem sine førstekvartalstall, hvor de fortsatte å tape penger etter et blodrødt 2019. Thin Film meldte også at de vurderer konkurs om de ikke får ytterligere investeringsforpliktelser innen juli 2020.

Nedturen fortsetter

Kongsberg Automotive raste fredag og endte med å halveres i verdi. Mandag fortsetter aksjen ned ytterligere 8,5 prosent til 0,66 kroner.

Onsdag kveld meldte selskapet at de må nedskrive aksjekapitalen med 80 prosent, og dumper aksjekursen fra 1,50 til 10 øre for å få på plass én milliard kroner i ny kapital.

Bildelsprodusenten er helt avhengig av pengene for å stå imot inntektsbortfallet som følge av coronaviruset.