Oslo Børs fortsatt i minus – Kahoot! og Nel utmerker seg

BJELLEKLANG: Kahoot! utmerker seg på Oslo Børs torsdag. Her fra da selskapet ble notert på Merkur Market. Foto: Iván Kverme

Oslo Børs har snudd ned ved lunsjtider torsdag, etter å ha åpnet dagen i pluss. I 12-tiden er hovedindeksen ned 0,2 prosent til 801,45 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 1,3 milliarder kroner.

Oljeprisen stiger imidlertid. Brent-oljen er opp 0,9 prosent til 42,40 dollar pr. fat. Den amerikanske lettoljen er opp 0,8 prosent til 40,14 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 41,72 dollar fatet.

Equinor stiger 0,1 prosent til 137,65 kroner, Aker BP er ned 1,6 prosent til 181,70 kroner.

Nel mest omsatt

Traderfavoritten Nel er mest omsatte aksje så langt. Aksjen stiger 3,1 prosent til 19,11 kroner. Nels datterselskap Nel Hydrogen Electrolyser får støtte av Norges forskningsråd verdt 16 millioner kroner.

DNB faller 0,4 prosent, Mowi er ned 1,1 prosent, mens Storebrand stiger 1,4 prosent.

En aksje som utmerker seg i omsetningstoppen torsdag, er Kahoot!. Aksjen stiger 5,0 prosent til 37,05 kroner på høy omsetning, etter selskapets driftsoppdatering torsdag morgen. Selskapet meldte om bedre tall enn det hadde ventet selv i andre kvartal, en periode sterkt preget av coronapandemien.

Hydro-aksjen er ned 0,9 prosent til 26,32 kroner - til tross for at DNB Markets mener det er tid for å kjøpe aksjen.

Bonheur stiger 2,6 prosent til 234,50 kroner. Fearnley Securities har spesielt sansen for dette selskapet, og opererer med et kursmål som tilsier fortsatt stor oppside.

Topp og bunn

Blant aksjene som stiger mest rundt lunsj torsdag, er ArcticZymes, tidligere Biotec Pharmacon. Biotekselskapet har meldt om en ny samarbeidsavtale om leveranse til en mulig coronavaksine, og spretter opp 19,9 prosent til 35,50 kroner. Hittil i år er ArcticZymes opp elleville 640 prosent.

Scana er opp 34,2 prosent til 1,53 kroner.

I motsatt ende er containerrederiet MPC Container Ships, som ramler 15,2 prosent til 5,80 kroner. Rederiet har foreslått en refinansiering som har vekket kraftig misnøye blant obligasjonseiere.

Aqua Bio Technology er ned 11 prosent.