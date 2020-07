Oslo Børs snek seg i pluss - Børstaper til himmels etter DNB-analyse

Oslo Børs stengte tirsdag opp beskjedne 0,32 prosent til 823,65. Total omsetning for handelsdagen beløp seg til 4,88 milliarder kroner.



Oljeprisen faller

Brent-oljen er i skrivende stund ned 0,47 prosent til 42,52 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,90 prosent til 39,75 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 42,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Guvernøren i California, USAs mest befolkede delstat, annonserte i går at barer, restauranter, kinoer, dyreparker og museer igjen må stenge dørene som følge av en kraftig økning i antall nye smittetilfeller. Det har ført til at investorene i oljemarkedet frykter at etterspørselen etter drivstoff igjen blir satt under press, og følgelig faller oljeprisen.

På tilbudssiden forventes det at OPEC+ reduserer eksisterende produksjonskutt på 9,7 millioner daglige fat til 7,7 millioner daglige fat fra august til desember.

- Oljemarkedet nærmer seg balanse ettersom etterspørselen er på vei tilbake, sier OPECs generalsekretær, Mohammed Barkindo ifølge Reuters.

Oljeaksjene

Equinor steg 1,44 prosent til 140,85 kroner. Aker BP falt på sin side 2,36 prosent til 182,20 kroner. Fallet kom i kjølvannet av at selskapet tirsdag rapporterte tall for andre kvartal hvor driftsmarginene viste en kraftig reduksjon sammenlignet med tilsvarende periode i året i forveien.

DNO falt 1,69 prosent til 5,712 kroner.

Shipping-selskap til himmels

MPC Container Ships ble dagens soleklare vinner med en oppgang på 40,48 prosent til 2,95 kroner. Oppgangen kom etter at DNB Markets oppgraderte aksjen til kjøp fra tidligere hold med et tilhørende kursmål på 3,50 kroner per aksje. Til tross for dagens børsoppgang er MPCC ned i overkant av 80 prosent siden årsskiftet.

Også høyt på vinnerlisten var leverandøren av betalingstjenester Strongpoint med en kursoppgang på 9,43 prosent til 14,5 kroner. Selskapet leverte tidligere tirsdag tall for andre kvartal som viste en kraftig økning i EBITDA-marginen.

Taperlisten

Dagens taper ble biotech-selskapet PCI Biotech som falt 28,10 prosent til 50,40 kroner. Investorene ble tydeligvis nervøse etter at selskapet tirsdag kveld meldte at det prekliniske forskningssamarbeidet med AstraZeneca, som startet i september 2015, hadde blitt forlenget med seks måneder og at evalueringen av potensialet for et videre samarbeid nå løper ut 2020.

Også å finne på taperlisten er Spetalen-kontrollerte Ayfie Group med en nedgang på 9,33 prosent til 2,72 kroner. Ayfie korrigerer tilbake etter å ha lagt kraftig på seg i forbindelse med børsnoteringen i forrige uke.

Øvrige store

DNB fortsatte stigningen i lys av solide tall for andre kvartal mandag. Tirsdag endte DNB-aksjen opp nye 2,14 prosent til 145,50 kroner. Også Telenor la kraftig på seg med en oppgang på 3,85 prosent til 148,45 kroner. Videre falt og steg MOWI og Orkla 0,80 og 0,73 prosent til henholdsvis 167,65 og 85,36 kroner.

Dagens mest omsatte ble hydrogenselskapet NEL med en omsetning på 838 millioner kroner. NEL-aksjen falt 6,17 prosent til 21,90 kroner.