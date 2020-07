Markedsoppdatering sender aksje til værs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 833,38 poeng, opp 1,2 prosent. Det er så langt omsatt aksjer for 2,1 milliarder kroner.

Store selskaper som DNB og Hydro stiger henholdsvis 1,5 prosent og 2,0 prosent mens Telenor faller 1,6 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 43,24 dollar, opp 0,5 prosent. Equinor klatrer 0,2 prosent til 141 kroner mens Aker BP stiger 0,8 prosent til 183,70 kroner.

Mowi

Mowi fikk et operasjonelt driftsresultatet før skatt på 95 millioner euro i 2. kvartal 2020, sammenlignet med 211 millioner euro i samme periode i fjor. Ifølge estimater innhentet av Infront var det på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 77 millioner euro.

Aksjen legger på seg 5,7 prosent og omsettes for 177,25 kroner. Dagens høyeste notering har vært på 180,20 kroner.

Carnegie-analytiker Lars Konrad Johnsen sier til TDN Direkt at han er noe overrasket over den store kursoppgangen etter oppdateringen.

Storebrand

I 2. kvartal 2020 fikk Storebrand et nettoresultat på 453 millioner kroner, mot et resultat på 451 millioner kroner for et år siden. Finanskonsernet har etter et meget turbulent første halvår klart å øke forvaltningskapitalen til 880 milliarder kroner. Sammenlignet med balansene for ett år siden, tilsvarer dette en oppgang på 17 prosent.

Aksjen faller 6,9 prosent til 51,76 kroner.

Aker Solutions

Aker Solutions har også presentert sine kvartalstall. I 2. kvartal 2020 omsatte selskapet for 5,36 milliarder kroner, mot 7,53 milliarder kroner i tilsvarende periode året før.

Resultatet etter skatt ble minus 171 millioner kroner, mot et negativt resultat på 11 millioner kroner i 2. kvartal 2019.

Aksjen klatrer 1,3 prosent til 9,13 kroner.

Kongsberg Gruppen

Kongsberg Gruppen stiger 3,5 prosent til 143,6 kroner etter at kvartalstallene ga bunnlinjen et løft. Industriselskapet leverte en omsetning på 5,98 milliarder kroner i 2. kvartal, mot 6,01 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Resultatet etter skatt ble på 274 millioner kroner, mot et resultat på 74 millioner kroner for et år siden.

– Samlet sett leverer vi et sterkt kvartal som jeg er godt fornøyd med i dagens situasjon, sier konsernsjef Geir Håøy i en melding.