Wall Street revansjerer blodbadet

Wall Street revansjerer de tre siste dagenes fall onsdag og samtlige indekser vender snuten opp.

I åpningsminuttene er S&P 500 opp 1,3 prosent til 3.376 poeng. Dow Jones stiger 0,9 prosent til 27.761 poeng mens Nasdaq virkelig har tatt på seg syv-mils-støvlene og skyter opp 2,2 prosent til 11.304 poeng.

Bred oppgang

Elon Musks elbilselskap har hatt harde dager på børs etter at selskapet meldte om milliardsalg av aksjer , lillebror Musk dumpet aksjer og usikkerheten i markedet tok overhånd.

Siden fallet startet tirsdag forrige uke har Tesla-aksjen falt 34,3 prosent. I åpningsminuttene har imidlertid investorene lagt pengene på bordet og skyver aksjen opp 7,9 prosent til 356 dollar.

Apple stiger 3,4 prosent etter gårsdagens fall på 6,73 prosent. Microsoft falt i går 5,41 prosent, men klatrer nå 2,1 prosent. Alphabet stiger 1,8 prosent etter gårsdagens nedtur på 3,64 prosent.

Smykkeselskapet Tiffany får derimot ikke bli med på oppgangen. Aksjen faller tungt etter det i dag ble kjent at LVMH trekker oppkjøpet. I november i fjor la LVMH inn et bud på 16 milliarder dollar, eller 146 milliarder kroner, for Tiffany.

Aksjen daler 10 prosent til 109,70 dollar.