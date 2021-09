Formuesskatt på næring og ansvarlighet

«En skal høre mye før ørene faller av», men når en har lyttet til Kari Elisabeth Kaski og Hadia Tajik, begynner det å nærme seg. De skaper et bilde av at det hverken går ut over selskap eller arbeidsplasser når de såkalt rike tar ut utbytter for å betale formuesskatten

Alle utbytter som tas ut fra selskapene, enten det er utbytter for private formål eller for å betale formuesskatt, reduserer kapitalen og likviditeten som alltid trengs for å drive og videreutvikle et selskap. Formuesskatten som er basert på verdien av et selskap, tapper ikke bare selskapet for verdier, men for likviditet dvs. kontanter. Formuesskatt kan ikke betales med eiendeler.

Kapital og likviditet er nødvendig for å holde et selskap i live. Når Kaski og Tajik sier det ikke vil gå ut over arbeidsplasser, er det usant. Selvsagt vil formuesskatt på næring tappe selskaper for kapital og likviditet.

Kaski og Tajik skaper også et usant bilde av at det er likhetstegn mellom selskapets - og eiernes verdier. For å bevise hvor stor ulikhet det er i landet bruker de verdiene i bedriftene som om det var eierens private formue. De forteller hvor lite skatt eiere betaler i forhold til selskapets verdi. De tar ikke med i beregningen at det er penger låst i virksomheten, i driftsmidler og andre regnskapsverdier som en ikke uten videre kan ta ut. Skal verdier tas ut av selskapet må en hensynta 22% selskapsskatt (med noen unntak) og 31,68% i utbytteskatt, slik at rundt halvparten av verdien representerer statens verdier. Det betyr igjen at norske eieres suksess er den norske stats suksess, og det burde vært av felles interesse at eieren forvalter selskapet på best mulig måte.

Når en eier må ta ut betydelige beløp fra selskapet for å kunne betale utbytteskatt og formuesskatt, får eieren en enorm inntekt, selv om hvert eneste øre går til staten for å betale skatten. Statistisk fremstår det som eieren tjener mye og det virker som det er større ulikhet i Norge enn den faktisk er. Statistikken gir et falskt bilde av virkeligheten. Det er få eiere som har enorme private formuer i kontanter, det meste av verdiene er som oftest plassert i næringsvirksomhet. Bruker en eier selskapets penger, eller for den saks skyld driftsmidler, som om det var egne verdier, uten å skatte for det, vil man i Norge raskt bli straffet for dette.