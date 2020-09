– Ikke kjøp gull nå!

Mark Mobius, forvalter i Franklin Templeton, har gjentatte ganger advart mot rallyet vi ser i markedet.

Rallyet vi har sett den siste måneden vil ikke vare, mener legendeinvestoren.

– Ralley er ikke betydelig. Markedet vil fortsette å være volatilt i tiden fremover, sier Mobius til Financial Times.

Trygg havn

Usikkerheten i markedet har fått utallige investorer til å søke tilflukt i den trygge havnen gull, og har med det vært med på å skyve prisen til himmels den senere tiden.

Også Warren Buffett, som tidligere har vært en aktiv motstander av edelmetallet, har gitt etter for presset og kjøpt en betydelig mengde aksjer i Barrick Gold.

Gullprisen passerte 2.000 dollar per unse (31,1 gram), men har falt til 1.930 dollar siden toppen tidligere i august.

– Vent på korreksjon

Mobius råder dem som ikke har hedget i gull ennå til å starte smått.

– Hvis du ikke har kjøpt ennå er det best å starte med et «dollar averaging program» der du investerer en liten, fast sum over 12 måneder, råder Mobius.

Hedgefond som investerte i edelmetall som gull og sølv økte med 55 prosent på fire måneder siden april. Annualisert er det en økning på 40 prosent, ifølge Eurekahedge-rapporten. Mange mener imidlertid at gull er overpriset.

Mark Mobius anbefaler investorer å vente med å investere til prisen korrigerer, typisk definert som et fall på 10 prosent eller mer.

– De tryggeste investeringene er aksjer og edelmetaller som gull. Men jeg ville ikke råde til å kjøpe gull nå før en korreksjon har funnet sted, sier Mobius.