Det koker for aframax-tankskipene i Mexicogolfen

– Det koker litt nå. Kan jeg komme tilbake til deg senere?

På aframax-desken til meglerhuset Clarksons Platou er det høy temperatur. Skipsmegler Erlend Nikolai Jensen og kollegene har hendene fulle med å koble befraktere og eiere av mellomstore råoljetankskip i aframax-klassen, skip på 80.000-120.000 dødvekttonn.

Som Finansavisen skrev onsdag gjør de største råoljetankskipene, VLCC-ene på rundt 300.000 dødvekttonn, det svært bra med rater på inntil 130.000 dollar pr. dag. Litt under radaren gir også de mindre aframaxene klingende mynt i kassen til rederne.

Spesielt internt i Mexicogolfen og på ruten fra USA til Europa er det hete tilstander. Tirsdag ble den timecharter-ekvivalente inntjeningen (TCE) i Mexicogolfen beregnet til 124.000 dollar pr. dag. Det er en soleklar ny rekord. Forrige topp var 91.000 dollar tilbake i januar 2014.

– For en reise fra USA til Europa ligger TCE-raten nå på 149.000 dollar pr. dag, sier Jensen til Finansavisen når han har fått litt pusterom.

TRAVEL: Skipsmegler Erlend Nikolai Jensen i Clarksons Platou har travle dager på aframax-desken. Foto: Clarksons Platou

Kinesiske Unipec skal ha sluttet inn russiskeide «NS Consul» på dette nivået.

Rekordhøy oljeeksport

Senioranalytiker Jørn Bakkelund påpeker at tankmarkedet generelt er svært stramt, men at det som virkelig løfter aframax-markedet i Mexicogolfen er den kraftige veksten i råoljeeksporten fra USA.

Siste uken før årsskiftet eksporterte landet rekordhøye 4,5 millioner fat pr. dag, eller vel 2 millioner flere fat enn på samme tid i fjor, ifølge energibyrået EIA.

Selv om ferske tall viser at det «kun» ble eksportert 3,1 millioner fat i forrige uke, er det fortsatt én million flere fat enn for ett år siden.

– Mye av oljen lastes på aframaxer og suezmaxer og eksporteres til Sør-Amerika og Europa. Samtidig blir en stadig større andel fraktet med VLCC-er til Asia, sier Bakkelund.

BULL: Senioranalytiker Jørn Bakkelund i Clarksons Platou tror tankmarkedet vil fortsette å være stramt fremover. Foto: Clarksons Platou

Den vektede, daglige snittinntjeningen var ifølge meglerhuset på 71.400 dollar torsdag – marginalt lavere enn for de større suezmaxene. VLCC-ene tjener 100.700 dollar i snitt.

Valfarter til USA

Etterspørselen etter aframaxer øker også som følge av at VLCC-ene er for store for flere havner. Det løses ved å overføre oljen fra aframaxer til VLCC-er ute på havet i en såkalt lektringsoperasjon. For å fylle en VLCC kreves det inntil fire laster, noe som binder opp mye tonnasje.

Det sterke markedet i USA og Karibien tiltrekker seg naturlig nok stor interesse fra ratehungrig redere.

– For å ta del i moroa er det om lag 15 aframaxer som har ballastet fra Europa og over til USA bare de siste to ukene, sier Jensen.

– Det er dog forventet cirka 30 færre aframax-laster i siste halvdel av januar, sammenlignet med første halvdel. Grunnen til dette er at det vil lastes 13-14 VLCC-er i andre halvdel sammenlignet med kun tre-fire i første halvdel, forklarer han.

Stabilt høye rater

I tillegg til Mexicogolfen er aframaxene mye benyttet på de mindre rutene som i Nordsjøen, Middelhavet og Svartehavet. Også i disse områdene oppnår rederne sterke rater selv om de er vesentlig lavere enn på andre siden av Atlanterhavet.

– Mange trodde at markedet i Nordsjøen skulle holde seg stabilt på rundt 58.000 dollar pr. dag siden det er såpass mange skip som ballaster over til USA, men den siste tiden har det faktisk vært relativt stille, sier Jensen.

– De lastene som er blitt kvotert får tre til fem bud fra redere i posisjon, noe som gir befrakterne mulighet til å presse ned ratene, forklarer han.

I Nordsjøen er de siste slutningene gjort til rundt 48.000 dollar dagen, mens inntjeningen i Middelhavet ligger på 50.000 dollar pr. dag. I Svartehavet har ratene falt til 60.000 dollar pr. dag.

Jensen påpeker imidlertid at det fortsatt er et veldig sunt nivå.

– Det er også om lag ti dager forsinkelser i Bosporosstredet, både nordover og sørover, noe vi tror vil bidra til stabilt høye rater fremover, sier han.

Stramt

– Hva er forventningene fremover?

– Det er grunn til å tro på en fortsatt økning i eksport av olje fra USA, sier Bakkelund og viser til de siste anslagene fra EIA som tilsier at den amerikanske oljeproduksjonen skal øke med 0,93 millioner fat pr. dag i 2020. Den seneste uken var dagsproduksjonen 12,9 millioner fat.

– Antagelig vil en stadig større del av eksporten gå til Asia da det er i denne regionen oljeforbruket forventes å øke, og det er her nye raffinerier bygges. Det er en av hovedgrunnene til at vi tror tankmarkedet vil holde seg stramt en tid fremover, sier Bakkelund.