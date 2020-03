Stortankratene opp 150 prosent

– Aktivitetsnivået i tank har tatt seg opp igjen etter veldig stille periode. Eskaleringen av coronautbruddet i Kina, som sammenfalt med den lokale nyttårsfeiringen da markedsaktiviteten uansett roer seg kraftig ned, hadde en betydelig effekt, sier senioranalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities.

Det er fortsatt tynt med offisiell statistikk, men kinesiske raffinerier anslås ifølge Hammer å ha redusert sin etterspørsel med cirka tre millioner fat pr. dag, som innebærer en nedgang på om lag 20 prosent siden desember.

Ukjent nedgang

– Hvor mye oljeimporten har gått ned er ennå ikke kjent, men Kina står for nesten 25 prosent av den globale råoljeimporten så den negative effekten er åpenbar. Det kommer imidlertid nå daglige rapporter om at økonomien i Kina så smått begynner å komme i gang igjen og det samme vil gjelde for oljeetterspørsel og importen.

Det er imidlertid ikke bare etterspørselssiden som er årsaken til at ratene nå har gått i været.

– Tilbudssiden har også justert seg etter det første sjokket. Skip omdirigeres eller blir forsinket i havner og noen redere har valgt å ta lange ballastreiser for å oppsøke andre muligheter. I sum har dette gitt en bedre tonnasjebalanse i Midtøsten og Asia, sier Hammer.

I tillegg har bunkersprisen falt kraftig. Dette betyr lavere kostnad og høyere bunnlinje for rederne.

– BLIR KREVENDE: – Vi tror det blir en krevende vår for rederne, sier Ole-Rikard Hammer Foto: Iván Kverme

Stor usikkerhet

Ifølge Arctic-analytikeren er usikkerheten i tankmarkedet fortsatt stor.

– Anslag for vekst i global oljeetterspørsel ligger nå mellom 0 og 1 million fat pr. dag avhengig av hvilke tiltak som kreves for å få coronaviruset under kontroll og hvor raskt det går. Vi tror det blir en krevende vår for rederne fordi det nå er overveiende sannsynlig med ytterligere kutt i OPECs oljeproduksjon for å stabilisere prisen.

Arctic har ikke gjort noen endringer i rateanslagene, men meglerhuset er i tenkeboksen og følger utviklingen tett.

– Vårt anslag for året ligger fortsatt lavere enn snittraten så langt i år, så vi har jo tatt en viss høyde for svingninger. Gitt at virussituasjonen kommer under kontroll i løpet av de nærmeste par månedene så mener vi fortsatt at det er grunn til å tro på et sesongmessig oppsving i annet halvår. Ikke minst fordi det er da forventede stimulanser fra kinesiske myndigheter vil slå inn, sier han.