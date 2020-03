Euronav med avtale om kjøp av nybygg for 93 millioner dollar

Det belgiske rederiet Euronav har inngått avtale om kjøp av et VLCC-nybygg (Very Large Crude Carrier) for 93 millioner dollar, går det frem av en melding fra selskapet.

Skipet blir bygget på DSME-skipsverftet i Sør-Korea, og vil bli utstyrt med scrubber og ballastvannsystem.

Det ventes levering av skipet, som er et identisk søsterskip av de tre VLCC-ene som ble bestilt forrige måned, i første kvartal 2021.

Påvirker markedet

Selskapet peker videre på at coronaviruset mest sannsynlig vil fortsette å påvirke markedet til utgangen av sommeren 2020.

Ledelsen og styret tror de fundamentale forholdene i VLCC-markedet forblir konstruktive, til tross for betydelig motvind rundt økonomisk aktivitet knyttet til coronaviruset.

– Vi tror og håper dette blir midlertidig, men det vil sannsynligvis påvirke tankmarkedet til utgangen av sommeren 2020, kommenterer konsernsjef Hugo de Stoop i Euronav.