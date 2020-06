Tror ikke på sommerkollaps i tank

Flere analytikere og andre tankeksperter har spådd stortankmarkedet nord og ned i sommer. Ratene har da også falt kraftig fra fantasinivåene på godt over 200.000 dollar dagen i mars og april, men fortsatt tjener tankrederne bra med penger i spotmarkedet. Ratene ligger nå på rundt 50.000 dollar dagen, mens break-even-nivåene for en VLCC ligger på i overkant av 20.000 dollar dagen.

Ingen kollaps

Tank- og oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities tror ikke på noen varig kollaps i tankmarkedet denne sommeren.

– Det er ingen mangel på indikatorer som peker mot en kald sommer for rederne. Alle store oljeprodusenter reduserer nå produksjonen, samtidig med at oljelagrene er svært høye og det er blitt mindre etterspørsel etter lagerskip. Imidlertid så mener vi at det også er en del positive indikatorer, hvilket gjør at vi tror markedet unngår en varig sommerkollaps.

Han påpeker at det er viktig å få med seg at lavere etterspørsel etter lagerskip skyldes at oljeforbruket har vært bedre enn fryktet, og at det nå er klare tegn på at det er på vei opp fra ekstremt lave nivåer.

– Kombinert med nevnte produksjonskutt så er ikke lageroverhenget da så stort som man skulle ha trodd og tid for normalisering av fraktmarkedet tilsvarende kortere.

STERKT MARKED: Snittratene i VLCC-markedet så langt i 2020 ligger nå på rett i underkant av 100.000 dollar dagen. Foto: Japan Marine United

Vil ikke dumpe ratene

Hammer tror at det dermed trolig vil være fraktoppdrag for skip som frigjøres fra lager uten at de trenger å dumpe ratene.

– Det å komme med kortsiktige rateanslag er utfordrende som alltid, men papirmarkedet indikerer i dag VLCC-rater på rundt 40.000 dollar pr. dag i løpet av sommeren. Vi er ikke uenig i det anslaget, sier han.

Oljepris har steget kraftig i de seneste ukene og er nå opp i rundt 40 dollar fatet. Det neste OPEC pluss-møtet er nær forestående og Hammer tror OPEC og Russland vil signalisere at de ikke ønsker en for rask oppgang i prisen når den nå har kommet på et nivå de trolig lever relativt godt med.

– Det betyr i så fall at brorparten av de dypeste produksjonskuttene snart er over og at skipningene vil øke igjen i løpet av sommeren. Stiger prisen fordi forbruket kommer sterkt tilbake så vil dette kunne slå positivt fordi det vil kunne trekke mer olje ut av lager.

X-faktorer på flåtesiden

En oljeprisoppgang forårsaket av ytterligere OPEC-tilstramminger fordi forbruket henger etter, er ifølge Hammer det dårligste utfallet for aktørene i tankmarkedet, men også det han tror minst på. På flåtesiden er det derimot en del X-faktorer. Han mener at det er notorisk vanskelig å ha kontroll på antall lagerskip og forsinkede skip og når de vil være tilbake i markedet igjen.

– USAs sanksjonspolitikk har hatt stor betydning for fraktmarkedet den siste tiden. Vi så det siste i forbindelse med boikotten av kinesisk tonnasje i fjor høst. Den vil kunne få det igjen hvis USA gjør alvor av å trappe opp sanksjoner mot skip som har vært involvert i eksport fra Venezuela.

Venter bra 2021-marked

Arctic Securities har god tro på at også 2021 vil bli et bra tankår.

– Et normalisert og velfungerende oljemarked og et OPEC pluss som ønsker å ta tilbake markedsandeler er en god oppskrift for en dynamisk utvikling. I tillegg vil tonnasjesiden bli en veldig viktig faktor, med positivt fortegn, de neste årene. Ordreboken er den laveste, som andel av flåten, på over 20 år så antallet nybygg er på vei ned, sier Ole-Rikard Hammer.