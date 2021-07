Tankrederi kjøper og selger – nå vanker det utbytte

Okeanis Eco Tankers har signert en intensjonsavtale for salget av de 2019-bygde VLCC-ene Nissos Santorini og Nissos Antiparos for netto 180 millioner dollar, ifølge en børsmelding.

Salget ble gjort på charterfri basis, og ventes gjennomført ved levering av siste skip senest november 2021.

Selger til Frontline

I en separat børsmelding opplyser Ocean Yield om at selskapet vil motta 138 millioner dollar i proveny fra salget til Frontline, og bokføre en liten gevinst. Etter tilbakebetaling av utestående gjeld vil nettoprovenyet være rundt 30 millioner dollar – som Ocean Yield vil reinvestere i nye skip på langsiktige chartere.

For Okeanis ventes salget å generere 40 millioner dollar i nettoproveny etter tilbakebetaling av utestående leasingfinansiering ved levering, og styret har som intensjon å foreslå et utbytte på 20-23 millioner dollar når salget er sluttført.

Kjøper fra toppsjef

Videre har Okeanis inngått en avtale for kjøp av to eco-design «open loop» VLCC-er installert med scrubbere under bygging ved Hyundai Heavy Industries. Selgerne er selskaper kontrollert av styreleder og toppsjef Ioannis Alafouzos.

Salgssummen er 194 millioner dollar, med levering henholdsvis i første og andre kvartal 2022. Rederiet legger til at faste indikasjoner er mottatt på gunstig finansiering.

Utbytte i vente

Til slutt har Okeanis inngått en avtale om at VLCC-ene Nissos Rhenia og Nissos Despotiko overtar TC-kontrakter (time charter) fra Nissos Keros og Nissos Donoussa slik at disse med umiddelbar virkning vil være tilgjengelige i spotmarkedet.

De ovenfor nevnte transaksjoner og det tidligere annonserte salget av aframax/LR2-flåten reduserer ifølge rederiet flåten fra 17 til 14 tankere og flåtens snittalder fra 3 til 2 år, samtidig som spoteksponeringen økes med 1,2 VLCC-ekvivalenter gjennom kalenderåret 2022.

Videre reduseres den finansielle belåningen, og samlet utbetaling til aksjonærene fra salg av skip alene estimeres til totalt 60-65 millioner dollar i løpet av kalenderåret 2021.