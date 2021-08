Inntektene stupte 76 prosent

Euronav fortsetter å slite med et utfordrende marked, og måtte se inntektene stupe fra 435 millioner dollar i andre kvartal i fjor til 104 millioner dollar i samme periode i år – et fall på hele 76 prosent.

Resultatet gikk fra pluss 260 til minus 90 millioner dollar.

– Forbedret etterspørsel etter råolje nedtrappingen av produksjonskutt i OPEC+ har ennå ikke slått ut i en gjeninnhenting av fraktratene, erkjenner toppsjef Hugo De Stoop i en kommentar.

– Usikker timing

Gjennomsnittlig spotrate for VLCC-ene (i TI Pool) gikk fra 81.500 dollar pr. dag i andre kvartal 2020 til 11.250 dollar pr. dag i samme periode i år. Innen suezmax falt spotratene fra 60.750 til 10.500 dollar pr. dag i snitt.

– Viktige markedssignaler som globale oljelagernivåer, stigende skipspriser og økt skraping antyder at et solid fundament for syklisk oppsving er under etablering. Men for at fraktrater skal trekkes opp igjen, må etterspørsels- og tilbudsdynamikken innen råolje gå tilbake til sitt normale mønster, og denne timingen er fortsatt usikker, erkjenner De Stoop.

Går motsyklisk

– Vårt syn på utviklingen i tankmarkedet på mellomlang sikt er fortsatt positivt. Vi tror våre motsykliske investeringer i den seneste teknologien vil gi Euronav konkurransemessige og vedvarende fordeler, fortsetter toppsjefen.

Han viser til det felles utviklingsprogrammet rederiet har startet med verftet Hyundai Heavy Industries (HHI) og klasseselskapene Lloyd's Register og DNV. De fire samarbeidspartnerne skal jobbe for at ammoniakk raskere blir et utbredt drivstoff for suezmax-skipene og VLCC-ene.

Tre VLCC-er og fem suezmax-skip er fortsatt under bygging, og skal etter planen leveres i 2022, tidlig i 2023 og i første kvartal 2024.

Rapporten her.