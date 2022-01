MPC-sjefen mener tegn i markedet er misledende

Siden november 2021 har spotmarkedet indikert en normalisering i containershippingmarkedet, men dette er misledende ettersom strukturen har endret seg mot et forward-marked. Det sier konsernsjef Constantin Baack i MPC Container Ships under en selskapspresentasjon onsdag.

– Det har vært et stort skifte siste fire til seks uker hvor vi ser flere forward-slutninger i markedet. Fra oktober 2021 til januar 2022 har gjennomsnittlig charterperiode økt med over en måned til over ni måneder, sier han.

Dermed mener han at strukturen i markedet har endret seg og flytter seg mer fra spot til forward med lengre perioder. I et «utsolgt» marked har slutninger av lange kontrakter steget betydelig.

Fartøyer tilgjengelige i forward-markedet har falt 87 prosent siden midten av 2020, fra 671 fartøyer til 89 fartøyer i januar 2022. Fra januar 2020 til januar 2022 har gjennomsnittlig periode i charteravtaler steget 619 prosent.

Trygg på at det blir ekstra utbytte

MPC Container Ships har etter salg av skip 150–160 millioner dollar tilgjengelig for ekstraordinært utbytte, tilsvarende rundt 3 kroner pr. aksje, gitt autorisasjon på den ekstraordinære generalforsamlingen neste uke.

Selskapet ønsker også å utbetale ordinært utbytte pr. kvartal fremover basert på 75 prosent av justert nettoresultat.

– Jeg er trygg på at vi vil få godkjennelse fra generalforsamlingen og at denne likviditeten vil bli betalt til investorene, sier han.

Vekstutsikter

For 2022 har MPC Container Ships sikret 82 prosent av operative dager blant konsoliderte fartøyer. For 2023 og 2024 er henholdsvis 57 og 30 prosent av dagene sikret. I 2022 er de sikrede dagene på en TCE-ekvivalent på 26.402 dollar pr. dag, stigende til 28.336 dollar pr. dag i 2023 og 31.345 dollar pr. dag i 2024.

Basert på dagens rater oppgir selskapet i en indikativ sensitivitetsanalyse å ha en justert ebitda på 449 millioner dollar i 2022, 524 millioner dollar i 2023 og 587 millioner dollar i 2024.

I et scenario hvor ratene handler på 20 års historisk gjennomsnitt, på 14.000 dollar pr. dag, ville samme tall vært 368, 327 og 264 millioner dollar.

Ellers sier Baack at selskapet vil vurdere innvannende vekstmuligheter, og gir Songa-transaksjonen som eksempel. En rabatt mot netto eiendelsverdier kan gi muligheter i aksjemarkedet til å kjøpe fartøyer til attraktive priser, sier han.

Videre kommenterte Baack nybyggprogrammet, hvor ordreboken hadde en rekordhøy økning i 2021.

– Det har vært spesielt mye innenfor de større fartøyene, men det har også vært en økning innenfor de mindre. Ser man på veksten, spesielt innen de mindre størrelsene, mener vi den er nødvendig for å ta unna volumene som ventes. Vi venter ikke at dette vil påvirke markedet betydelig, sier han.

(TDN Direkt)