Airthings lager produkter innen innendørs luftkvalitet, får privatpersoner, bedrifter, offentlige kunder og profesjonelle aktører. Fredag debuterer selskapet på Merkur Market – med tickerkode AIRX-ME .

Før noteringen har selskapet hentet 864 millioner kroner i en emisjon , etter stor interesse fra institusjonelle investorer. Aksel Lund Svindal kom tidlig inn på eiersiden i Airthings. I forbindelse med emisjonen ville han selge aksjer for over 4 millioner kroner, der tilnærmet alt ville være ren gevinst. Han inngår nå i Airthings styre.

Vanskelig med timing

Ved de seneste børsnoteringene på Merkur Market har investorene tapt penger, og Nordea-strateg har spådd full stans i nye noteringer – på grunn av én stor feil.

Airthings-sjef Øyvind Birkenes vedgår at det aldri er mulig å treffe eksakt når det gjelder timing av børsnotering, men presiserer at det er de langsiktige målene som er viktigst for selskapet.

– Vi ser at selskapet trenger kapital for å vokse videre, sier Birkenes til Finansavisen.

– Vi ser enorme muligheter til å vokse dette selskapet.



Milliard i sikte

Han viser til at selskapets omsetning i år vil bli på mellom 200 og 220 millioner kroner, og at Airthings' mål er å vokse til én milliard i 2024.

De seneste årene har selskapet ifølge Birkenes hatt en gjennomsnittlig vekstrate på rundt 60–70 prosent. De kommende årene ser han en vekstrate på 48 prosent pr. år i snitt frem mot 2024.

Hovedsakelig er ambisjonen å vokse organisk, men Birkenes utelukker ikke nye oppkjøp utover overtagelsen av Airtight tidligere i år.

Ifølge Airthings-sjefen er selskapets børsplaner å først gå på Merkur Market nå, for så å gå på hovedlisten ved Oslo Børs senere.