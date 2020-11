Samler norsk designhistorie i ett bind

– Tanken var å gjøre dette til et litt mer tilgjengelig format enn eksempelvis artikkelserier jeg har skrevet tidligere. Som et leksikon. De siste årene har jeg prøvd å forstå hvordan norsk design og kunsthåndverk har utviklet seg, fra 90-tallet til i dag. Det viktigste for meg da har vært å få en grunnleggende forståelse for utviklingen de siste 40 årene. Jeg kjenner mange i miljøet, møter de som utøver kunsten og er på utstillinger. Det vi har i dag er noe helt annet enn det som var for 40-50-60 år siden, sier Mats Linder.