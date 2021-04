Jim Morrison, ikke den legendariske The Doors-vokalisten, men blant de mest ekstreme innen klatring og skikjøring er her for å fortelle om eventyrene sine. Året før tok han med seg partneren Hilaree Nelson og dro til toppen av Lhotse i Himalaya for å stå på ski ned. Fjellet er verdens fjerde høyeste topp, 8.516 meter over havet. En vanvittig prestasjon. Det var den tredje 8000-meters toppen han besteg den sesongen, og ga dem utmerkelsen «Årets eventyrer» i National Geographic.