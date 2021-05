Så mye mer får du i utlandet på et norsk hyttebudsjett

Ja jøss, det er kjekt å finne frem vimpelen med familievåpenet på og la det vaie på Tjøme, så alle vet at senioranalytikeren med opsjoner i familiefirmaet er på plass med både plattgatter og ny kone. Men hadde det kanskje vært like greit å sett utenfor landets grenser. For vel er det flott å drikke melk fra norske meierier mens du ser Goldfishen duppe i badevann som holder minst 16 grader og vente på regnet. Du kan også gi blaffen i alt og skaffe deg et feriehus i utlandet.