Wiral Technologies med ny avtale: Sklir inn i Barcode og Elkjøp

– Vi dro ned til en av butikkene deres og hang opp kameraet i lokalet. De synes det var såpass kult og mente produktet ville være så lettsolgt at de sa ja med en gang. Kameraet henger der fortsatt, sier Emilie Aabakken, markedssjef og medgründer i Wiral Technologies.

Selskapet har utviklet en fjernstyrt enhet hvor brukeren kan montere på sitt eget kamera, typisk en mobiltelefon eller et GoPro-kamera.

Kabelkameraet kan deretter styres frem og tilbake på en stram linje, noe som åpner for at man kan filme det selskapet selv kaller «the impossible shot».

Selskapet ble notert på NOTC-listen Family and Friends for et år siden og har allerede levert produkter til James Bond-produksjonen. Nylig inngikk selskapet dessuten en avtale med Europas største fotogrossist, Focus Nordic.

Firedobling

Wirals produkter er allerede på plass i butikken Foto.no i Barcode i Oslo som et direkte resultat av samarbeidet med Focus Nordic.

Wiral Technologies (Mrd. kr) 2018 2017 Driftsinntekter 4,4 0,9 Driftsresultat −4,0 0,0 Resultat før skatt −4,4 0,0 Årsresultat −4,4 0,0

Focus Nordic har i tillegg sørget for at produktene vil være på plass hos Elkjøp før jul. Distribusjonsavtalen blir helt sentral med tanke på at selskapet skal nå vekstmålene.

– Det er veldig viktig å få et godt fotfeste i våre største markeder og en stor fordel for oss å kunne jobbe tettere på butikkene for å sammen finne den beste måten for å presentere produktet vårt for potensielle kjøpere, sier Aabakken, og legger til:

NYTT PARTNERSKAP: Wirals kabelkamera installeres i butikken Foto.no i Barcode i Oslo. Foto: Wiral

– Det er også stor motivasjon for teamet å se at produktene kommer i norske butikker, og det gir oss bedre synlighet for eksempel med tanke på investorer, siden de fleste investorene våre er norske.

Så langt har selskapet solgt 10.000 kabelkameraer.

Av fjorårsomsetningen på 4,4 millioner kroner kom imidlertid mesteparten fra de største markedene, USA og Tyskland.

30 prosent av fjorårsomsetningen kom fra nettstedet til selskapet, mens resten stammet fra distribusjonsavtaler med selskaper i blant annet USA, Canada, Tyskland og Frankrike.

Med nye avtaler på plass har selskapet som mål å nær firedoble omsetningen i år, til 16 millioner kroner.

– 16 millioner er ambisiøst, og avhengig av innspurten på året. Hvis vi får til en sterk november og desember, som er vanlig i retailbransjen, så kan det gå, slår hun fast.

Venter breakeven i april

På tross av at selskapet har 140 aksjonærer, er topplisten fortsatt sterkt dominert av gründerne, som kontrollerer over 80 prosent av aksjene.

Produktet retter seg først og fremst mot over gjennomsnittet kamerainteresserte hobbybrukere og semiprofesjonelle fotografer. I Norge er utsalgsprisen rett i underkant av 4.000 kroner.

Selskapet så dagens lys etter en vellykket folkefinansiering via Kickstarter for snart to år siden, og venter å tjene penger fra neste år.

I 2018 endte driftsunderskuddet på 4 millioner kroner.

– Planen er at vi skal være breakeven på månedsbasis fra april neste år, men dette kan endre seg, litt avhengig av hvordan salgsutviklingen blir og hva vi gjør med tanke på ansettelser, sier Aabakken.

