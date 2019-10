En ekte jeger kjører standsmessing. Her er tipsene til en god jaktbil

Høstjakten er i full gang, og på samme måte som at pensko aldri skal ha firkanttupp eller at Casio G-Shock-klokken ikke skal titte frem under dresskjorten, er det viktig å ta seg godt ut på vei til, i og fra fjellet.

En jaktbil, eller bare «bil», som jegere kaller det, må ikke bare ha et anstendig tilhengerfeste, plass til rifler, hagler og leskende drikk, men også se bra ut i terrenget.

Finansavisen Motor har derfor plukket ut 10 treffsikre biler du kan bli sett med på jakt, uten å være redd for å dumme deg ut.

1. Range Rover

Det er umulig å dumme seg ut i en Range Rover. Da skal du være uvanlig raskt ute med å sette deg fast, og ikke komme løs før de lokale kommer med traktoren.

Kjørere du en Range Rover på fjellet får du den respekten som kreves, og du kan ta med deg alt du vil av utstyr.