Tysk premium skal bli helt elektrisk, men det er en hake

Det tyske bilkonsernet Daimler, som produserer Mercedes-Benz, planlegger å investere mer enn 40 milliarder euro, cirka 418 milliarder kroner, i ny elbil-teknologi innen 2030, ifølge en melding fra selskapet.

Torsdag skisserte Daimler strategien for en elektrisk fremtid, og det vil blant annet bygge åtte anlegg for batteriproduksjon, med en kapasitet på mer enn 200 gigawatt (GW), for å kunne gire opp elbilsatsningen. Det skal også lanseres tre nye produksjonsplattformer for elektriske biler i 2025, og fra samme år skal alle nye plattformer kun produsere elbiler.

«Vi ønsker virkelig å satse og være dominerende innen utgangen av tiåret», sa adm. direktør i Daimler, Ola Källenius, i en presentasjon på torsdag. Han la til at utgiftene til tradisjonelle forbrenningsmotorer ville være lik null i 2025.

Daimler påpeker i meldingen at «Mercedes-Benz vil være helt elektriske innen utgangen av tiåret der markedene tillater det».

Det tas dermed et stort forbehold i løftet om å bli helt elektriske.

Daimler Tysk bilkonsern med base i Stuttgart.

Verdens 13ende største bilprodusent.

Ola Källenius er adm. direktør.

Produserte 2,84 millioner biler i fjor.

Omsetning på 154,3 milliarder euro i 2020.

Produserer biler, lastebiler og busser under merkenavnene Mercedes-Benz, Maybach, Smart, samt flere mindre merker.

Har store aksjeposter i luftfartsgruppen EADS, McLaren Group, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation og Chrysler Holding.

Flytte fokus

Daimler er langt ifra den første produsenten til å erklære overgang til en helelektrisk hverdag. Volvo har allerede forpliktet seg til å være helt elektriske innen 2030 , mens amerikanske General Motors skal kutte ut produksjonen av forbrenningsmotorer i 2035.