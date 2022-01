Tirsdag meldte den amerikanske bilprodusenten Ford at det åpner for at kunder kan legge inn ordre på nye F-150 Lightning, en elektrifisert utgave av den tradisjonelle pickupen F-150, fra og med torsdag denne uken, altså 6. januar.

Selskapet har allerede fått inn rundt 200.000 reservasjoner, som haglet inn i så høyt tempo at det måtte stenge reservasjonslisten i starten av desember.

Ford har tidligere jekket opp produksjonsmålet og finansieringen for å ta unna etterspørselen, men oppjusteringen holder tydeligvis ikke mål, så det har derfor bestemt seg for å nesten doble produksjonen av F-150 Lightning, til 150.000 pickuper i året, ifølge en melding fra selskapet.

– Ford gjør alt vi kan for å skalere opp og øke produksjonskapasiteten vår, sier Kumar Galhotra, president i The Americas & International Markets Group, Ford Motor Company.

Ford Motor Company Bil- og traktorprodusent som ble grunnlagt av Henry Ford i Michigan i 1903.

Adm. direktør er Jim Farley.

Produserte rett i underkant av 4,2 millioner biler i 2020.

Omsetning på 127 milliarder dollar i 2020, med et tilhørende resultat på minus 1,3 milliarder dollar.

186.000 ansatte i desember 2020.

Ford F-150 Lightning <strong>Foto: Ford</strong> (1 / 4) Ford F-150 Lightning Foto: Ford

Pris og aksjekurs

Ford skriver i meldingen at 75 prosent av reservasjonene er gjort av kunder som kommer fra konkurrerende bilmerker, og at leveringer av 2022-modellen av F-150 Lightning starter til våren.

Startprisen i USA vil ligge på 39.974 dollar før føderale og statlige incentiver, som tilsvarer 353.865 norske kroner med dagens vekslingskurs.

Aksjonærene tok imot nyhetene om økt produksjon og åpning for ordrer med stor entusiasme og sendte Ford-aksjen opp nesten 11 prosent tirsdag, til rundt 24,30 dollar. Det kursnivået har ikke aksjen vært på siden 2001.

Det siste året er Ford-aksjen opp 185,4 prosent og de siste tre årene er den opp 200,9 prosent.

F-150 Lightning Dato Antall reservasjoner i 2021 20. mai 20.000 21. mai 44.500 27. mai 70.000 9. juni 100.000 28. juli 120.000 2. september 130.000 16. september 150.000 3. november 160.000 18. november Ca. 200.000

Tredobler Mach-E

Ford har også hatt suksess med den elektriske SUV-en Mach-E. Her hjemme endte Ford som det åttende mest solgte merket for nybiler i 2021 med 9.400 enheter, og Mach-E ble den sjette mest solgte modellen med 6.160 nye biler, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Etterspørselstrykket medfører at Ford, i tillegg til å øke produksjonen av F-150 Lightning, vil tredoble produksjonen av Mach-E, og det venter å produsere mer enn 200.000 Mach-E pr. år i løpet av 2023.

Totalt skal Ford investere mer enn 30 milliarder dollar i løpet av 2025, og i løpet av 24 måneder har Ford en global kapasitet til å produsere 600.000 batterielektriske biler årlig.