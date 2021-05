Mot oppgang på Oslo Børs

Av førhandelen hos handelsplattformen IG stiger Oslo Børs 1,06 prosent, i 08-tiden fredag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,8, eller innenfor intervallet [0,6, 1] prosent.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,11 prosent, og den bredere Topix-indeksen er opp 0,28 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,42 prosent, CSI 300 er opp 0,19 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 0,52 prosent.

I Sør-Korea klatrer Kospi 0,76 prosent, Sensex i India legger på seg 0,87 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,31 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,68 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er fredag morgen opp 0,43 prosent til 68,52 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,43 prosent til 65,13 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 68,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på Wall Street stengte med oppgang torsdag.

Markedet lot seg oppmuntre av at dagens jobless claims kom inn bedre enn forventet , dagen før den viktige arbeidsmarkedsrapporten. Konsensus peker mot at 978.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i april, mens arbeidsledighetsraten ventes ned fra 6,0 til 5,8 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,82 prosent til 4.201,62, mens industritunge Dow Jones steg 0,93 prosent til 34.548,53 og ny all-time high. Teknologiindeksen Nasdaq Composite åpnet med nedgang, men hentet seg inn mot stengetid og steg 0,37 prosent til 13.632,84.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.073,85 torsdag, etter en nedgang på 0,76 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 7.731 millioner kroner.

Nel skuffet med sin kvartalsrapport og Der Aktionär, som har vært bjellesauen for tyske investorer, spår kraftige kursfall og aksjonærflukt. Aksjen endte ned 10 prosent til 17,50 kroner på dagens høyeste volum.

Kahoot firedoblet omsetningen, men tredoblet også tapene ifølge førstekvartalsrapporten lagt frem torsdag. Selskapet meldte like før børsen åpnet at det kjøper amerikanske Clever Inc. som er verdsatt til opptil 4,2 milliarder kroner. Aksjen endte ned nesten 8 prosent til 71,90 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 1. kv.:

Aker: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00