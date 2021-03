Flere ferskinger faller på Børsen

Det går mot nedgang på Oslo Børs torsdag. I 12-tiden er hovedindeksen ned 0,35 prosent til 1.027,17 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,55 milliarder kroner.

Oljeprisene peker også nedover, med Brent-oljen ned 0,2 prosent til 63,87 dollar pr. fat og WTI-oljen omtrent uendret ved rundt 61 dollar fatet. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 63,66 dollar fatet.

Torsdag er det tid for Opec+-møtet der utsiktene for oljeprisen vil bli bestemt. Det er ryktet at oljekartellet kan stemme mot en ventet produksjonsøkning og heller utsette til april, ifølge Reuters.

På Oslo Børs er både Equinor og Aker BP ned.

Oljemyggen Interoil Exploration and Production stiger imidlertid nesten 30 prosent torsdag. Selskapet har kunngjort nye kontrakter i Colombia og Argentina og henter samtidig mer enn 10 millioner kroner.

Bak Interoil på vinnerlisten følger Bank Norwegian-selskapet Norwegian Finans Holding . Nordax Bank har budt 95 kroner pr. aksje for samtlige aksjer i selskapet, som tilsvarer 17,8 milliarder kroner totalt. Onsdag endte Norwegian Finans-aksjen på 81,55 kroner, og Nordax-budet representerer en premie på 16 prosent.

SpareBank 1 Markets ser en «sterk logikk» i budet, men mener den svenske banken burde by mer enn 95 kroner pr. aksje.

TECO 2030 utmerker seg også positivt. Selskapet har torsdag kunngjort en ny avtale for nullutslippsskip.

Photocure stiger etter onsdagens kvartalstall og torsdagens oppjustering fra DNB Markets.

I motsatt retning går blant andre Horisont Energi , som korrigerer ned etter kraftig kursoppgang tirsdag og onsdag. Horisont Energi har Øystein Stray Spetalen blant hjørnestensinvestorene. Oppgangen tidligere denne uken kom etter en euforisk analyse fra Fearnley-topp Espen Landmark Fjermestad.

Spetalen var hjørnestensinvestor også i Nordic Aqua Partners, Proximar Seafoods og The Kingfish Company, men er nå ute fra topplisten i alle tre.

Kjell Inge Røkke-selskapene Aker Carbon Capture og Aker Horizons er også ned, det samme er aksjer som Everfuel, Hexagon Purus og Spetalens Saga Pure. Nel faller dessuten på høy omsetning.

Flyr mister dessuten høyde etter en sterk børsdebut denne uken. På tre dager steg aksjen 44 prosent, men nå korrigerer aksjen for å finne sin marsjhøyde.

Torsdagens børsdebutant, HAV Group, starter børslivet med kursfall. Like etter klokken 12 er aksjen ned rundt 7 prosent til 16,80 kroner. HAV Group er nå skilt ut av Havyard, som også faller torsdag.