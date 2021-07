Wall street avslutter i rødt-bredt fall i tech

To av tre nøkkelindekser så rødt ved børsslutt torsdag.

Industriindeksen Dow Jones steg 0,15 prosent til 34.987,75 poeng.

Den brede S&P 500-indeksen sank 0,33 prosent til 4.360,01 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq fikk seg en skikkelig knekk, og falt 0,7 prosent til 14.543,13 poeng.

Et stort usikkerhetsmoment på de amerikanske markedene er inflasjonstallene som fortsetter å stige kraftig. Den amerikanske KPI-indeksen steg med 5,4 prosent i juni , noe som har satt stort press på sentralbanken Fed og sjef Jerome Powell. Dette var den største endringen på månedsbasis siden 2008.

Tech-nedgang

Flere av verdens største selskaper sank på en rød Nasdaq børs. Amazon endte ned 1,37 prosent til en kurs på 3.631,2 dollar. Dette kommer etter at datterselskapet Blue Origin annonserte at de vil fly en 18-åring til verdensrommet.

Netflix snublet også torsdag, og falt 0,9 prosent til 542,95 dollar. Netflix annonserte torsdag kveld at selskapet vil gjøre en radikal innovasjon, og satse på videospill-tjenester. Avgjørelsen om å satse på spill kommer etter at selskapet opplever økt konkurranse, og ser etter nye måter å øke inntektene på.

Analytiker-favoritt flyr oppover

Flyselskapet Delta Airlines endte torsdag opp 1,65 prosent til en kurs på 41,35 dollar. Dette kommer etter at selskapet meldte om sterkere vekst enn det forventningene antok i andre kvartal, og mottok en kjøpsanbefaling fra investeringsbanken Raymond James oppjusterte kursmålet til en oppside på 45 prosent.

Investeringsbanken Morgan Stanley slapp tall for andre kvartal torsdag, der disse falt inn litt bedre enn hva konsensus estimerte. Netto omsetning i perioden kom inn på 14,8 milliarder dollar, sammenliknet med 13,7 milliarder dollar i samme kvartal foregående år. Konsensus ventet en omsetning på 13,96 milliarder dollar. Aksjen avsluttet børsdagen opp beskjedene 0,2 prosent.

Olje

Prisen på brent-olje er ved stengetid på Wall Street ned 1,72 prosent til 73,26 dollar fatet. Dette kommer etter at OPEC annonserte produksjonstall for juni, samt kom med nye estimater for oljeproduksjonen i 2021 og 2022.