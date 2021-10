Krakk i oljeaksje etter tørr melding

Hovedindeksen på Oslo Børs endte i 1.167,35 poeng, etter en oppgang på 0,53 prosent. Aksjer og egenkapitalbevis ble omsatt for 5,8 milliarder kroner.

Oljeprisen

Oljeprisene fortsatte oppgangen og Brent-oljen sto da børsen stengte opp 0,9 prosent til 83,20 dollar pr. fat. WTI-oljen var opp 1,4 prosent til 79,92 dollar pr. fat.

OPEC+-beslutningen om ikke å øke produksjonen mer enn avtalt i juli bidro til å løfte prisene tidligere denne uken, og i tillegg kommer effekten av at noen industrier erstatter gass med olje i sitt kraftforbruk.

På Oslo Børs steg Equinor 4,1 prosent, mens Aker BP la på seg 3,1 prosent. Barclays nedgraderte nylig aksjen etter en opptur på 43,6 prosent hittil i år.

I rødt

Oljeselskapet Petrolia krakket og falt hele 21,7 prosent. Selskapet meldte fredag rundt lunsjtider at en særs lovende brønn nå viste seg å være tørr.

Xplora Technologies toppet taperlisten og falt 20,8 prosent etter fredagens oppdatering.

– Kunne like gjerne gått andre veien, sier gründer og konsernsjef Sten Kirkbak til Finansavisen.

Like før børsen stengte børsmeldte selskapet at driftsdirektør Kristin Hellebust utnyttet kursfallet og kjøpte aksjer for 200.000 kroner.

John Fredriksen-dominerte Golden Ocean avsluttet uken ned 5,8 prosent. Nedturen kan delvis skyldes nedtur i tørrlastratene fra høyeste nivå siden 2008.