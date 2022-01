Oljeaksjene stiger – ny nedtur i Autostore og kryptoaksjer

SOF

Ved lunsjtider fredag er hovedindeksen opp 0,2 prosent til 1.218,40. Det er så langt omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 2,2 milliarder kroner.

Utviklingen kommer etter børsfall i Asia fredag og en ny tech-smell på Wall Street torsdag. Toneangivende indekser på børsene i Europa er også ned, med Euro Stoxx 50 ned 0,8 prosent, tyske DAX ned 0,6 prosent og franske CAC 40 ned 0,7 prosent, mens FTSE 100 i London er ned moderate 0,1 prosent.

Oljeprisen stiger

Oljeprisene gikk sidelengs torsdag, men løftet seg utover formiddagen fredag.

Ved lunsjtider er Brent-oljen opp 1,4 prosent til 85,63 dollar pr. fat, noe som er 60-70 cent over nivåene da Oslo Børs stengte torsdag. WTI-oljen er opp 1,3 prosent til 83,16 dollar pr. fat.

Det rår fortsatt bekymringer for at OPEC ikke klarer sine mål for planlagte økninger av oljeproduksjonen. RBC påpeker ifølge Bloomberg at USA vil gjenoppta lobbyvirksomhet mot OPEC-land med ledig kapasitet for å kompensere for landene som sliter med å nå kvotene, som Nigeria og Angola.

Equinor stiger 3,9 prosent til 252,10 kroner, mens Aker BP er opp 0,65 prosent til 293,60 kroner. Ellers i olje er Okea opp 3,0 prosent til 27,50 kroner etter at analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank1 Markets trekker frem aksjen som en som kan stige mer.

Autostore faller 6,2 prosent til 31,43 kroner uten at det er kommet noen nyheter fra selskapet fredag. Ingen nyheter fra Ocean Sun i dag heller, men aksjer faller 6,4 prosent til 14 kroner.

Det er heller ingen nyheter fra kryptoaksjene Harmonychain og DLTX, som faller henholdsvis 5,4 og 5,7 prosent.

Det er heller ingen nyheter fra Explora Technologies, men aksjen er dagens vinner med en oppgang på 7,3 prosent til 25,75 kroner.

MPC Container Ships er også støtet og aksjen stiger 4,0 prosent til 28,75 kroner. Aksjen er opp 17 prosent siden nyttår og 385 prosent de siste 12 månedene.