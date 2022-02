Oslo Børs endte opp – Equinor til ny all-time high

EQNR



Oppgangen i oljeprisen bidro til å løfte Equinor-aksjen videre fredag. Aksjen steg 3,2 prosent til 275,05 kroner og ny all-time high. Aker BP-aksjen steg 1,6 prosent til 278,40 kroner.

Da Oslo Børs stengte var WTI-oljen opp 1,3 prosent til 91,02 dollar. Brent-oljen var opp 1,1 prosent til 92,47 dollar, som var svakt ned fra 92,77 dollar ved stengetid i Oslo torsdag.

Vinnere og tapere

Av de 20 mest omsatte aksjene var det seks som falt, Telenor-aksjen var uendret på 139,55 kroner, mens 13 aksjer steg.

I tillegg til Equinor steg aksjene i Höegh Autoliners, Salmar, Veidekke og Wallenius Wilhelmsen til ny all-time high. I tillegg steg egenkapitalbevisene i Aurskog Sparebank, Skue Sparebank, Sparebank 1 Østfold Akershus, Sparebanken Vest og Tysnes Sparebank til ny rekord.

Aksjene i House Of Control, Ocean Sun, Statt Torsk og Tekna Holding falt til ny all-time low.

Dagens vinner ble Hexagon Purus-aksjen med en oppgang på 34,9 prosent til 24,83 kroner, etter at selskapet hadde meldt om en langsiktig bindende intensjonsavtale med amerikanske Hino Motors Manufacturing for levering av batteripakker. Avtalen for hele perioden er estimert til 1 milliard dollar, tilsvarende nærmere 9 milliarder kroner.

Dagens tapere ble Schibsted og Adevinta.

Skuffende resultat

Resultatsesongen preget handelen, og Schibsted ble dagens store taper etter å ha lagt frem skuffende kvartalstall.

EBITDA-marginen for News Media falt fra 14 til 11 prosent. Norge med Finn.no i spissen leverte spesielt sterkt. Her økte inntektene med 31 prosent og EBITDA-marginen var på 59 prosent. Selskapet sliter likevel fortsatt med et tøft bilmarked i Sverige og Danmark.

Analytikerne varsler at estimatene skal ned, for eksempel skriver Arctic Securities, ifølge TDN Direkt, at «utsiktene fastholdes, men med høye investeringer».

Schibsted gjentok sine målsetninger på mellomlang sikt for Nordic Marketplaces og nyhetsmedier, men la ifølge Arctic Securities til at marginene i Blocket vil falle på årsbasis og at investeringene i eCommerce & Distribution vil påvirke EBITDA negativt i 2022. Arctic forventer på bakgrunn av rapporten å kutte i sine marginestimater, melder TDN Direkt.