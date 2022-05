- - - - - -

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.236,20 poeng, opp 0,4 prosent.

Et fat Nordsjøolje omsettes for 108,30 dollar, opp 3,2 prosent. EU-kommisjonen la onsdag frem en sjette sanksjonspakke mot Russland, og foreslår der å fase ut import av råolje fra Russland i løpet av det neste halve året.

Equinors regnskap for første kvartal viste et justert resultat før skatt på 18,0 milliarder dollar. På samme tid i fjor var tallet 5,47 milliarder. Bunnlinjen ble trukket ned av et Russland-tap på 1,08 milliarder, men fikk seg også løft gjennom at et felt i Mexicogolfen ble skrevet opp med 532 millioner og at anlegg i Norge ble skrevet opp med 817 millioner dollar. Aksjen stiger 1,8 prosent til 331 kroner

PGS stiger 20,6 prosent til 4,69 kroner etter at selskapet hentet 800 millioner kroner i en rettet emisjon natt til onsdag. Emisjonen var betydelig overtegnet, og selskapet meldte opprinnelig at det skulle hente 710 millioner.

SATS -aksjen faller 12,4 prosent til 15,16 kroner, dagen etter at selskapet la frem sine tall for første kvartal. DNB-analytiker Ole Martin Westgaard slakter onsdag SATS i ny analyse, varsler underskudd, og spår et nytt voldsomt fall i aksjen.

Kahoot hadde fakturerte inntekter på 34 millioner dollar i første kvartal, tilsvarende en oppgang på 78 prosent fra samme kvartal i 2021. Aksjen faller 0,3 prosent og omsettes for 22,10 kroner.

I første kvartal fikk Storebrand et resultat før skatt på 489 millioner kroner, mot 745 millioner i tilsvarende periode året før. Aksjen stiger 2,7 prosent til 83,92 kroner.

Schibsted-aksjen faller 4,0 prosent til 188,10 kroner etter onsdagens kvartalstall. Selskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger på 480 millioner kroner, mens analytikerne ventet et underliggende driftsresultat på 521 millioner kroner.

Under Finansavisens investordag høsten 2021 uttalte investeringssjef Preben Rasch-Olsen i Carucel at Tekna var deres «bet på 10-gangeren». Siden den gang har Tekna falt kraftig, men Rasch-Olsen sier til Finansavisen at han fortsatt har ståltro. Aksjen stiger 14,1 prosent til 16,20 kroner.