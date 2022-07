Grønn åpning på Oslo Børs

(Saken oppdateres)

I åpningsminuttene på Oslo Børs er hovedindeksen opp 0,8 prosent til 1.194,41 poeng.

Industrigiganten Norsk Hydro åpner dagen opp 5,2 prosent til en kurs på 58,98 kroner per aksje. Dette kommer etter at selskapet la frem kvartalstall fredag morgen, der de kunne rapportere om at driftsresultatet (EBIT) femdoblet seg fra samme kvartal i 2021. Selskapet skal nå dele ut mer enn tre milliarder kroner til aksjonærene.

Equinor åpner dagen opp 1,58 prosent til en kurs på 337,95 kroner per aksje. Oljeprisen stiger med 1,34 prosent fredag til en pris på 105,25 dollar per fat. Hele oljekommentaren til Finansavisen kan du lese her . Kepler spår i dag Equinor i ny all-time high, og Citi høyner også kursmålet for Aker BP.

– Etterspørselen etter olje -og ikke minst gass, går hånd i hånd med utviklingen i verdensøkonomien, som for øyeblikket er under press, skriver Roger Berntsen i Nordnets morgenkommentar.

TietoEvry stiger fra start med 6,38 prosent til en kurs på 266,8 kroner per aksje. Dette kommer til toss for at selskapet i sin andrekvartalsrapport fredag morgen kunne melde om at driftsresultatet sank med 1 milliard kroner.

Bevegelser

Kryptoaksjen Harmonychain synker med 6,13 prosent til en kurs på 75 øre. Aksjen fortsetter dermed gårsdagens nedtur, etter at selskapet fikk avslag for et nytt design.

Fiskeselskapet Statt Torsk stiger med 3,8 prosent til kurs på 2,44 kroner. Dette skjer etter at selskapet har inngått en avtale vært flere titalls millioner kroner.

PGS stiger pent med 1,28 prosent til en kurs på 6,335 kroner. Selskapet la frem kvartalstall tidligere denne uken, og kvartalet ble omtalt som det mest innbringende kvartalet siden 2014.

Seismikkselskapet TGS stiger 3,2 prosent fredag. TGS leverte i går kvartalstall og markedet reagerte med å sende selskapet ned over 6 prosent i gårsdagens handel. – Vi skal være konsolidator i seismikkmarkedet, sa konsernsjef Kristian Johansen til Finansavisen.

Spetalen-selskapet Standard Supply stiger med 10 prosent til en kurs på 5,5 kroner per aksje. Dette er selskapets første dag på børs.

Treningsaksjen Sats stiger med 4,5 prosent til en kurs på 14,86 kroner per aksje. I sin kvartalsrapport forrige uke kunne selskapet rapportere om sterk medlemsvekst.

Fearnley Securities gjentar kjøp, og høyner kursmålet på Flex LNG til 335 kroner per aksje fra tidligere 245 kroner. Meglerhuset modellerer med et årlig utbytte på 3,2 kroner pr aksje fra 2023, ifølge TDN Direkt. Aksjen stiger 4,1 prosent til 296,4 kroner.

Blant taperne på Oslo Børs finner vi Norwegian Block Exchange, Techstep og er i skrivende stund ned henholdsvis 10,1 prosent og 7,6 prosent.