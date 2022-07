Hydrogenaksje til himmels

Tirsdag bidro oljeselskapene til å løfte hovedindeksen, som endte opp 0,65 prosent til 1.210,13 poeng ved børsslutt.

IMF kuttet tirsdag sine prognoser for veksten i verdensøkonomien for i år, samt for 2023, etter at flere sjokk har rammet den globale økonomien.

– Dette er en utfordrende tid for aksjemarkedet, med høy inflasjon og kraftig pengepolitisk innstramming, sa Nornes analysesjef Petter Slyngstadli til Finansavisen.



Oljeopptur

Brent-oljen endte opp 1,04 prosent til en pris på 106,24 dollar pr. fat ved børsslutt i Oslo, mens WTI-oljen klatret 0,67 prosent, og et fat kostet 97,35 dollar.

Equinor endte opp hele 4,2 prosent til en kurs på 357,15 kroner. Onsdag publiserer selskapet tall for andrekvartal.

Aker BP endte også i grønt, og steg 2 prosent til en kurs på 328,40 kroner. Dette kommer etter at selskapet mandag annonserte at det planlegges en fusjon med et datterselskap.

Bevegelser

Oppturen fortsetter for ESG-aksjen Hynion , som endte opp hele 21,15 prosent til en kurs på 3,15 kroner. Aksjen har steget over 100 prosent på halvannen uke. Tidligere i juli ble det kjent at selskapet får støtte av energimyndighetene i Sverige.

Scatec Solar la frem tall for andrekvartal tirsdag morgen, der det kom frem at EBITDA-resultatet sank fra 601 millioner kroner i andrekvartal 2021 til 517 millioner kroner i år. Aksjen falt 0,4 prosent til en kurs på 105,15 kroner.

Vår Energi la også frem andrekvartalstall tirsdag morgen. Selskapet doblet inntektene fra andrekvartal i 2021, samtidig som omsetning for årets kvartal landet under konsensusestimatene. Aksjen steg 3 prosent til en kurs på 38,23 kroner.

Borr Drilling klatret 5,7 prosent til en kurs på 30,37 kroner. Fredag ble det kjent at selskapet har blitt enige med samtlige kreditorer om å forlenge låneavtaler fram til 2025.

Seismikkselskapet PGS steg 2 prosent til en kurs på 6,60 kroner. Tirsdag morgen ble det kjent at Barclays jekker opp kursmålet i aksjen, samt kursmålet på konkurrenten TGS. Sistnevnte steg også 2 prosent til en kurs på 141,90 kroner.

Western Bulk klatret 6 prosent til en kurs på 49,30 kroner. Tirsdag morgen rykket DNB Markets ut med en kjøpsanbefaling i Sveaas-aksjen.

Seaway 7 steg 4,2 prosent til en kurs på 11,25 kroner. Dette kommer etter at selskapet har blitt tildelt en ny kontrakt i USA.