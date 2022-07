Oslo Børs åpner opp

Saken oppdateres.

Klokken 10.30 står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.241,72 etter en oppgang på 1,4 prosent.

Blant toneangivende Europa-børser viser franske CAC 40 vei med 1,5 prosent oppgang, mens tyske DAX nøyer seg med å stige 0,8 prosent. Britiske FTSE 100 er opp 0,4 prosent.

Futureshandelen peker mot videre oppgang fra start på Wall Street fredag, løftet av teknologikjempene Apple og Amazon etter gårsdagens sterke kvartalsrapporter.

Stiger på USA-pakker

Grønne aksjer som Scatec og REC Silicon fortsetter oppgangen med 4-5 prosent etter torsdagens rally som ble utløst av politisk enighet i USA om en fornybar-pakke på over 360 milliarder dollar.

REC-oppgangen kommer på dagens tredje høyeste volum hittil.

Den amerikanske halvleder-pakken ble vedtatt i Representantenes Hus torsdag, og Nordic Semiconductor stiger 2 prosent så langt fredag.

Norsk Hydro stiger også 2 prosent etter at Albras-verket i Brasil er i full gang igjen etter strømbrudd.

Blant de 25 mest omsatte er det bare to aksjer som faller. Nel korrigerer ned nesten 5 prosent etter over 10 prosent oppgang torsdag, mens Golden Ocean går tilbake over 2 prosent.

Utbytteaksje til topps

Vinnerlisten toppes av Otello, som har vedtatt milliardutbytte og stiger over 23 prosent. Nærmest på vinnerlisten følger Hyon med 12,5 prosent oppgang på varm omtale i den populære podcasten Aksjesladder.

I andre enden finner vi en annen hydrogenaksje, Hynion, som fortsetter ned nye 13 prosent etter å ha falt drøye 13 prosent torsdag. Før dette tredoblet aksjen seg i løpet av ti dager.

Green Energy Group faller over 7 prosent til 3,42 kroner etter en rettet emisjon som ble gjennomført på 3 kroner – nesten 19 prosent rabatt fra torsdagens sluttkurs. Magnus Halvorsen flagget i morges en eierandel på 8,5 prosent.

Oljeaksjer videre opp

Oljeprisene har fått opp dampen utover i fredagens handel.

Frontkontrakten på Brent-oljen står i 109,05 dollar pr. fat, noe som er opp 1,9 prosent så langt i dag og opp rundt to dollar fra stengetid onsdag. Frontkontrakten på WTI-oljen stiger 2,1 prosent til 98,43 dollar pr. fat.

Investorene fortsetter å veie stramme oljemarkeder opp mot bekymringer for en økonomisk nedgang.

– Det er mer sannsynlig at prisene vil stige enn falle, ettersom stramt tilbud oppveier enhver risiko for etterspørselen, sa Shell-sjef Ben van Beurden ifølge Bloomberg etter selskapets rekordtall torsdag.

«Det føles absolutt som om vi er tilbake i avveiningsmodus igjen, der sentimentet skifter mellom resesjonsrisiko i andre halvår og et fundamentalt underforsynt marked», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i SPI Asset Management ifølge Reuters fredag.

Equinor stiger 1,8 prosent til 362,55 kroner på klart høyest volum så langt. Aker BP er opp 0,8 prosent, Vår Energi 2 prosent.