Goldman ser boble: – Større andel enn under dotcom-boblen

Om markedet er i en boble, på vei mot en boble eller ikke i en boble i det hele tatt, er hett debattert i de investeringsglade kretser.

Den britiske investeringsnestoren Jeremy Grantham mener vi bare har noen få uker igjen med siste desperate investeringer før boblen sprekker, bitcoin trekkes frem som boblen over alle bobler, og Henrik Sommerfelt i CMC Markets mener vi kan stå ovenfor tidenes boble.

Christian Lie , sjefstrateg i Danske Bank Wealth Management, antyder at det ikke er noen generell boble, men ser likevel tegn på eufori i markedet.

Megler- og investeringsgigant Goldman Sachs heller mot Lies antakelser.

– Deler av markedet er i bobler, men sjansen er liten for at de tar med seg hele markedet når de sprekker, sier David Kostin, sjeføkonom for amerikanske aksjer i Goldman Sachs, i et notat.

Meglergiganten peker på at den enorme interessen for skallselskaper (Special Purpose Acquisition Companies – SPAC), samt interessen rundt selskaper med negative resultater, er foruroligende.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) Et «Special Purpose Acquisition Company» – SPAC – er et børsnotert skallselskap uten virksomhet, som er på jakt etter å kjøpe et privateid selskap, for så å ta det på børs «bakveien».

– Mer enn dotcom

Siste tolv måneder har aksjer med negativt resultat utkonkurrert gjennomsnittsaksjen med hele 40 prosent. Det gjør at disse aksjene har prestert bedre enn 97 prosent av aksjene på børs.

Handelsvolumet i disse aksjene er også på historisk høye nivåer.

– Selskapene med negativt resultat står for 16 prosent av handelsvolumet. Det er mer enn under dotcom-boblen da 15 prosent av volumet ble handlet i slike aksjer, sier Kostin, og legger til:

– Det virker som dette ikke er bærekraftig, men det utgjør liten risiko for det brede markedet ettersom disse aksjene utgjør kun 5 prosent av total markedsverdi.

Kostin er ikke urolig for bobletendensene og ser et rally på 11 prosent i S&P 500 i 2021.