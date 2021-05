Ethereum, verdens nest største kryptovaluta, bryter mandag over 4.000 dollar for første gang.

Kryptovalutaen har steget nær 7 prosent det siste døgnet og nådde toppnoteringen på 4.157 dollar kl. 10.59 mandag, ifølge Coindesk.

Det sender ethereums markedsverdi opp til hele 476,3 milliarder dollar – noe under halvparten av bitcoins markedsverdi på 1.100 milliarder dollar.

Investorer ser nå etter andre muligheter enn bitcoin etter en svak periode fra verdens største kryptovaluta.

I april som et hele falt verdien med 2 prosent etter en svært volatil reise til ny all-time high på over 63.000 dollar midt i måneden, før kursen falt helt ned til 48.000 dollar på halvannen uke.

I samme periode steg ethereum-kursen mer enn 40 prosent.

Dollarmilliardær

27 år gamle Vitalik Buterin, grunnleggeren av ethereum, ble i forrige uke dollarmilliardær etter kursoppgangen i kryptovalutaen. Han har 333.500 ether i sin digitale lommebok og er dermed nå god for like under 1,4 milliarder dollar – 11,5 milliarder kroner.

Flere store institusjonelle investorer, som Goldman Sachs og Morgan Stanley, har vurdert å gjøre bitcoin tilgjengelig for sine velstående kunder . Store private navn som Kjell Inge Røkke og Øystein Stray Spetalen har også kjøpt seg opp i bitcoin.

Det er imidlertid mange som er skeptiske til kryptovaluta. Charlie Munger, Warren Buffetts høyre hånd, vil ikke ta i «en valuta som er så nyttig for kidnappere og forbrytere».

– Bare kjøp kryptovaluta hvis du er villig til å tape alle pengene dine, sier sentralbanksjefen i Storbritannia.

Chartet under viser forholdet mellom utviklingen i kursen i ethereum og bitcoin siste 12 måneder. Bitcoin-kursen er dermed nedjustert om lag 14 ganger.

Flere bruksområder

Bitcoin og ethereum har sine likheter, men det er også noen vesentlige forskjeller. Der bitcoin blir sett på som et slags digitalt gull, sikter ethereum mot å kunne brukes på flere flater.

En av områdene er en desentralisert valuta som ikke blir kontrollert av noen myndigheter. En annen er såkalte non-fungible tokens (NFTs), som er digitale, unike samleobjekter. Bilder, malerier, sportskort og andre samleobjekter har blitt omsatt for hundrevis av millioner av dollar den siste tiden.

Alle disse områdene benytter blockchain som grunnlag, på lik linje med de fleste kryptovalutaer.

Ethereum gjennomgår i disse dager en ambisiøs oppgradering som i teorien vil gjøre transaksjoner vesentlig raskere og redusere mengden strøm som behøves for å prosessere dem.