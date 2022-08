Fra julivarme til en kald vinter?

Representerer juli et vendepunkt for vestlige aksjemarkeder, eller er det bare stille før stormen? Det er uvanlig stor usikkerhet akkurat nå, og vi står foran en høst og vinter som kan bli meget krevende. Her er noen av utfordringene som er på min radar:

Renter og inflasjon: Inflasjonen ser ut til å ha bitt seg fast, selv om fall i mange råvarepriser kan indikere et noe redusert kostnadspress fremover. Sentralbanksjef Powell i USAs sentralbank, Fed, avrundet juli med å heve renten med 0,75 prosentpoeng , for andre gang på rad. Ved presentasjonen sa han at kampen mot inflasjonen var hard og vanskelig, og at det derfor var nødvendig med nok en markant renteøkning. Kunsten blir nå å balansere innsatsen mot inflasjonen uten å drepe for mye av veksten i økonomien. Den europeiske sentralbanken ESB har omsider også hevet renten. Frykten i Europa er at et høyere rentenivå kan gjøre livet meget surt for land med stor gjeld, eksempelvis Italia.

Økonomisk vekst: Det internasjonale pengefondet IMF har nylig nedjustert sin vekstprognose for 2022 til 3,2 prosent, hvilket er 0,4 prosentpoeng lavere enn de anslo i april. I 2021 var veksten i global BNP på 6,2 prosent. Det er primært lavere økonomisk aktivitet i Kina og Russland som får IMF til å nedjustere, men også privat forbruk i USA er lavere enn forutsatt. Q2-tallene fra USA viste et fall i BNP på 0,9 prosent, og med fall i to påfølgende kvartaler er landet dermed teknisk sett i resesjon . I Europa var det positive BNP-tall for Frankrike, Spania og Italia, mens den tyske økonomien har stagnert. IMF har også nedjustert veksten for 2023 til kun 2,9 prosent.

Pandemi og sykdom: Coronasmitten er atter stigende i mange land, og flere steder innføres det nå lettere påbud og restriksjoner. Frykten er nye varianter i et kjøligere høst- og vinterklima. Heldigvis er vi blitt mye bedre til å forstå og takle denne type epidemier, men det kan ikke utelukkes at det kommer nye nedstengninger og strenge restriksjoner. I deler av Kina lettes det nå på de meget harde nedstengningene.