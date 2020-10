Ungarske Wizz Air åpner innenriksruter i Norge

Ungarske Wizzair vil inn i innenriksmarkedet i Norge. Fra før har selskapet flyvninger utenlands fra 11 norske flyplasser og har vært representert i Norge siden 2006.

Selskapet vil fly fra Oslo til Bergen, Tromsø og Trondheim.

Prisene skal være 199 kroner fra hver flyplass, og selskapet vil ha fra to til fire avganger om dagen, med oppstart 5. november.

Stor kontantbeholdning

Selskapet ble etablert i 2004, og har i dag en kontantbeholdning på en halv milliard euro, sa adm. direktør József Váradi på en digital pressekonferanse.

Før coronapandemien satte inn i mars, var kontantbeholdningen 1,5 milliarder euro.

Selskapet har 133 fly i flåten og reiser til 44 ulike land.

– Vi har vokst opp i tøff konkurranse, og det har gjort oss til et bedre selskap. Vi ønsker det nye selskapet lykke til og får se om de dukker opp i luften. Ikke alle initiativer lykkes, det er en tøff industri, sa Váradi på spørsmål om hvordan han ser på konkurransen fra Erik G. Braathens nye selskap.

Braathen satser

Tidligere tirsdag er det blitt kjent at tidligere Braathen-eier Erik G. Braathen har gått sammen med seks andre for å starte et nytt flyselskap.

Braathens ambisjoner er å betjene både norske ruter og direkteruter utenlands.

Dessuten har Norwegian kommet med trafikktall for september som viser nytt, kraftig fall.

Mandag ble det varslet at Wizz Air ville presentere planer for satsing på det norske markedet. Blant bransjemedier ble det spekulert om det kunne komme norske innenriksruter fra selskapet.