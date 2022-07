Etter to corona-pregede år har europeerne vært ivrige etter å komme seg på flytur denne sommeren, men flyselskapenes bemanning var ikke klar for kundestrømmen som kom og resultatet har blitt en mengde av kanselleringer med påfølgende kaos på de store flyplassene.

I tillegg har selskaper som easyJet, Lufthansa og SAS vært rammet av streik.

Passasjertak neste sommer også?

Heathrow har fått sin del av problemene, og flyplassjef John Holland-Kaye råder nå flyselskapene til å øke bemanningen mer aggressivt for å få en slutt på forstyrrelsene. Da flyplassen 12. juli introduserte et tak på 100.000 daglige avreisepassasjerer, var budskapet at begrensningen ville være der i to måneder.

ADVARER: Heathrow-sjef John Holland-Kaye. Foto: Bloomberg

I et intervju med Bloomberg tirsdag advarer Holland-Kaye derimot om at taket kan bli værende mye lenger.

– Dette blir ingen «quick fix». Det er absolutt mulig at vi kan få en ny sommer med passasjertaket på plass. Det kommer til å ta 12-18 måneder, og ikke bare på Heathrow, sier han.

Passasjertaket på Heathrow er likevel 50 prosent høyere enn på Amsterdam Schiphol, noe ledelsen mener henger sammen med bedre planlegging.

– Meningsløst å peke på andre

Sommerens flykaos har ifølge nyhetsbyrået satt flyplasser og flyselskaper opp mot hverandre, der begge gir den andre parten skylden for underbemanningen. Holland-Kaye er eksempelvis klar på at Heathrow selv har tatt sin del av nyansettelser de siste seks månedene og mener altså flyselskapene nå må fylle opp igjen med bakkemannskaper.

MERKER PRESSET: easyJet-sjef Johan Lundgren. Foto: Bloomberg

– Det er ganske meningsløst å peke på andre. Det finnes ingen på tvers av luftfartsindustrien som ikke har sett og følt på presset og skvisen, hvorvidt det er bakkemannskaper, flygeledere eller flyselskaper, sa easyJet-sjef Johan Lundgren på en telefonkonferanse etter tirsdagens oppdatering fra flyselskapet som opererer fra Gatwick.

easyJet slapp likevel ikke unna forstyrrelsene i luftfarten, og tapte over 100 millioner euro i andre kvartal.

Etter det siste halvårets ansettelser mener Heathrow-sjef Holland-Kaye at flyplassen har kapasitet til å ta seg av rundt 85 prosent av 2019-trafikken, noe som grovt sett er på linje med dagens etterspørsel.

– Antall ansatte på sikkerhet er nå omtrent det samme som før corona, mens flyselskapenes bakkeansatte ikke er på mer enn 70 prosent av kapasiteten før pandemien, sier han.