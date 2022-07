Investorene fordøyer torsdag onsdagens amerikanske inflasjonstall, som kom inn godt over forventning på sitt høyeste nivå siden desember 1981.

Utsikter til kanskje enda mer aggressive renteøkninger fra Federal Reserve nører oppunder resesjonsfrykten.

Åpner for 100 basispunkter

Flere kommentatorer, deriblant seniorøkonom Kelly Chen i DNB Markets, åpner for en renteøkning på hele 100 basispunkter. Og det samme gjør nå Christopher Waller, som sitter i Fed-styret (Board of Governors, red. anm.).

Waller støtter i utgangspunktet en renteøkning på 75 basispunkter på møtet 26.-27. juli, men ser ikke bort fra at Fed kan måtte ty til enda sterkere lut enn i juni for å få ned den skyhøye inflasjonen.

– Mitt basisscenario for juli avhenger av innkommende tall. Vi har viktige tallslipp for detaljhandel og bolig som kommer inn før juli-møtet. Hvis disse viser seg å være betydelig sterkere enn ventet, vil jeg lene meg mot en større renteøkning på juli-møtet – i den grad de viser at etterspørselen ikke bremser raskt nok til å få inflasjonen ned, sier han til CNBC.

44 prosent sannsynlig

I kjølvannet av onsdagens inflasjonstall begynte markedene å prise inn en renteøkning på 100 basispunkter, og sannsynligheten for et slikt utfall ligger ifølge CMEs FedWatch Tool på 44 prosent. En slik renteøkning vil i så fall være den største siden tidlig 1980-tall.

Samtidig er Waller mer optimistisk til økonomien, og har troen på å få til en «myk landing» etter BNP-vekst på minus 1,6 prosent i første kvartal.

– Styrken i arbeidsmarkedet gjør meg ganske trygg på at USA ikke gikk inn i resesjon i første halvår 2022, og at den økonomiske veksten vil fortsette, sier han videre til kanalen.

Atlanta Feds GDPNow-tracker indikerer nå minus 1,2 prosent vekst i andre kvartal.