Oslo Børs åpner rett ned tirsdag morgen.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 724,15, ned 2,26 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 874 millioner kroner.

Oljeprisen

Prisen på amerikanske lettolje (WTI) med levering i mai falt kraftig og endte til slutt i minus 37,63 dollar fatet mandag. Den har i dag hentet seg litt inn igjen, og var i natt og i morges i pluss, men omsettes nå for minus 4,51 dollar fatet.

Juni-kontrakten handles for 20,48 dollar fatet, opp 0,24 prosent, mens Brent-oljen nå er ned 7,20 prosent til 23,73 dollar fatet.

«Den enkleste forklaringen på negative oljepriser er at midstrømsaktører nå betaler kjøpere for å få volum ut når den fysiske lagringsgrensen blir nådd. Det betyr at konkurs kan være billigere for noen operatører, i stedet for å betale titalls av dollar for å bli kvitt det de produserer», skriver Louise Dickson i Rystad Energy i en oppdatering, ifølge TDN Direkt, og mener det kommer til å bli et lignende press på juni-kontrakten.

Også Bank of America og Goldman Sachs advarer ifølge nyhetsbyrået i rapporter sine kunder om lignende press på juni-kontrakten i nær fremtid.

Ifølge The Wall Street Journal vurderer nå Saudi-Arabia og andre Opec-medlemmer å kutte oljeproduksjonen så raskt som mulig. Opprinnelig skulle disse tre i kraft først fra 1. mai.

Equinor er ned 3,14 prosent til 126,45 kroner, mens Aker BP svekkes 5,30 prosent til 137,55 kroner. DNO faller 7,84 prosent til 3,76 kroner.

I rødt

Resultatsesongen har tirsdag så smått startet, og som ett av de første selskapene kunne Axactor legge frem sine tall for første kvartal. Aksjen er nå ned 10,22 prosent til 6,24 kroner.

Selskapets bruttoinntekter falt 13 prosent til 79,2 millioner euro, hovedsaklig fordi de såkalte REO-inntektene (real estate owned) stupte 53 prosent.

Blant tungvekterne er det mye rødt. tillegg til oljeselskapene faller DNB 3,75 prosent til 106,55 kroner, Telenor er ned 4,44 prosent til 152,70 kroner, mens Storebrand svekkes 3,80 prosent til 323,80 kroner.

Fyker opp

Vinnerlisten er generelt kort tirsdag, men toppes av Merkur Market-noterte Lifecare som stiger hele 21,48 prosent til 3,62 kroner.

Selskapet eier 25 prosent av Digital Diagnostics, som nå utvikler en ny 5-minutterstest for corona. Ifølge en melding gir nå denne testen klare resultater på infeksjon.

John Fredriksen-dominerte Frontline er opp 8,85 prosent til 113,20 kroner på høyt volum. Råvarekjempen Trafigura har nå solgt 395.701 aksjer i tankrederiet.

Kriserammede Norwegian er opp 5,61 prosent til 5,72 kroner.

Ellers har Nordic Semiconductor lagt frem sine kvartalstall, og sendes opp 1,43 prosent til 53,30 kroner.

Selskapet kunne melde om en inntektsvekst på 33 prosent og bedret ordrereserve.