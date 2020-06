Oslo Børs åpner opp

Oslo Børs har vinglet litt i åpningen torsdag.

Etter 31 minutters handel står hovedindeksen i 806,57, ned 0,05 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 937 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 1,47 prosent til 34,23 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,50 prosent til 31,99 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 34,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Ifølge TDN Direkt er årsaken til oljeprisfallet kommentarer fra Russland om økt produksjon i juli, samtidig som amerikanske lagertall viste en overraskende høy lagerbygging.

Russland uttalte onsdag at de var fast bestemt på å øke produksjonen fra juli. Selv om dette er i samsvar med avtalen i Opec+, skuffet det markedet.

– Alles øyne er på Opec-møtet neste måned for hint om videre retning i markedet, sier en analytiker, ifølge TDN Direkt.

– Som vanlig i forkant av et Opec-møte er fokuset rettet mot Russlands engasjement, sier en annen analytiker til Reuters, ifølge nyhetsbyrået.

De offisielle oljelagertallene fra amerikanske myndigheter blir publisert etter at Oslo Børs stenger torsdag.

Equinor er ned 0,96 prosent til 149,35 kroner, mens Aker BP svekkes 1,19 prosent til 170,30 kroner.

Stiger kraftig

Biotek-selskapey Ultimovacs stiger torsdag morgen 14,40 prosent til 44,50 kroner, og er foreløpig dagens tredje mest omsatte aksje.

Selskapet meldte i natt at de har hentet 160 millioner kroner i en rettet emisjon. I tillegg ble det onsdag kjent at Ultimovacs har inngått et samarbeid med et såkalt big pharma-selskap og en europeisk klinisk onkologisk studiegruppe for å evaluere selskapets universelle kreftvaksine, UV1, i en ytterligere randomisert fase II-studie.

Bjørn Rune Gjelstens Gjelsten Holding eier etter transaksjonen 19,3 prosent av aksjene i selskapet.

Siem Offshore kunngjorde i morges at de har blitt enige med banker om en refinansiering, og aksjen hopper 41,43 prosent til 0,99 kroner.

Enigheten gjelder imidlertid bare lånegiverne i Europa og Norge. Diskusjonene fortsetter med banker i Brasil og Canada, og de øvrige avtalene avhenger også av at selskapet kommer til enighet med disse.

NattoPharma styrkes 15,00 prosent til 13,80 kroner etter nyheten om at Kappa Bioscience har lagt inn et bud på 11 prosent av aksjene i selskapet. Budet er på 12,75 kroner pr. aksje.

AqualisBraemar har lagt frem førstekvartalstall torsdag morgen, som viste at inntektene ble mer enn doblet i perioden. Aksjen er opp 22,60 prosent til 4,34 kroner.

I rødt

Norwegian faller videre og er nå ned 5,59 prosent til 3,83 kroner etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport. Ikke overraskende renner pengene ut av flyselskapet.

Også SAS kunne i morges melde om milliardtap, men har nå som mål om å presentere en plan for markedet i juni. Den norske SAS-aksjen er ned 7,08 prosent til 10,50 kroner.

Og det er ikke bare børsjubel for Bjørn Rune Gjelsten torsdag morgen. Etter en melding om at investoren selger over 12 prosent aksjene i Kid med rabatt, faller aksjen 9,86 prosent til 65,80 kroner. Kid-aksjen ble i dag også notert eks utbytte på 1,20 kroner.

Tomra er dagens mest omsatte aksje og faller 7,80 prosent til 329,70 kroner etter at største eier i selskapet har solgt seg ned.

Det ble i morges kjent at Investment AB Latour har solgt 7,8 millioner Tomra-aksjer til en kurs på 330 kroner pr. aksje. Latour vil sitte igjen med en eierandel på 21,1 prosent.