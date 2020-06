Lifecare i tet på blytung børs

Etter et kraftig fall i åpningen, har stemningen surnet ytterligere på Oslo Børs.

Hovedindeksen står i skrivende stund i 820,28, ned 2,3 prosent i dagens handel.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 3.145 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser faller også markant, og tyske DAX er eksempelvis ned 1,9 prosent. I USA peker futureshandelen mot nye fall på Wall Street fra start torsdag.

Ny coronabølge i USA

Det er først og fremst meldingene om en andre bølge av coronasmitte i USA – og ikke minst potensielle økonomiske effekter av dette – som får investorene til å skjelve.

Ifølge Bloomberg opplever Florida sitt høyeste antall nye smittede på en uke, mens antallet innleggelser i Texas aldri har steget mer enn nå. Samtidig advarer WHO mot at utviklingen i Latin-Amerika gir grunn til bekymring.

Federal Reserve indikerte i går at renten vil holdes på rekordlave nivåer gjennom 2022, og obligasjonskjøpene fortsetter med uforminsket styrke. Fed forventer nå at USAs økonomi vil falle med 6,5 prosent i 2020, før den stiger 5,0 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022.

Oljeprisen ned igjen

I oljemarkedet går bekymringene på at det nye oppsvinget i coronasmitte vil legge en demper på oljeetterspørselen, og bekymringene blir ikke mindre av at amerikanske oljelagre stiger til rekordhøye nivåer.

Brent-oljen faller torsdag ettermiddag 2,7 prosent til 40,62 dollar fatet, som likevel er over nivåene på rundt 40,30 dollar ved stengetid i Oslo onsdag.

WTI-oljen faller 2,9 prosent til 38,45 dollar fatet.

Equinor og Aker BP kunne i morges melde at de har inngått en prinsippavtale for de kommersielle betingelsene om utviklingen av lisensene Krafla, Fulla og Nord for Alvheim (NOAKA). Planen er levere plan for utvikling og drift (PUD) i 2022.

Equinor faller 2,7 prosent til 145,20 kroner, Aker BP 1,4 prosent til 179,10 kroner.

Topp 35 ser alle rødt

Dagens børsfall skjer på bred basis, og de 35 mest omsatte aksjene står alle i rødt.

Nel og Golden Ocean faller begge marginalt, førstnevnte i kjølvannet av gårsdagens kontrakt og sistnevnte etter at Pareto har oppjustert kursmålet og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Nel har for øvrig vært oppe i 20,28 kroner på det høyeste i dag. Det er ny all-time high.

Merkur Market-noterte Kahoot! faller 8,4 prosent til 33,90 kroner på dagens høyeste volum etter å ha hentet drøye 850 millioner kroner i en emisjon på kurs 35,50 kroner. Samtidig har storaksjonær Creandum solgt seg ned.

Nedturen fortsetter for Norwegian, som torsdag morgen faller nye 16 prosent til 3,27 kroner.

Tirsdag varslet Norwegian i sin årsrapport at selskapet trenger flere milliarder kroner om ikke lenge, mens det onsdag ble utstedt nye aksjer i forbindelse med konvertering fra gjeld til aksjer.

Oljeservice sliter tungt

Flere oljeserviceaksjer sliter tungt. Dette gjelder særlig PGS og Aker Solutions, som trekker ned hhv. 10,4 prosent til 4,30 kroner og 9,7 prosent til 8,76 kroner.

Taperlisten toppes av John Fredriksens riggselskap Northern Drilling, som står i minus 18,8 prosent på 7,69 kroner. Northern Ocean, der Fredriksen har plassert to av sine superrigger, er ned 8,8 prosent til 7,19 kroner.

Foruten nevnte Norwegian og PGS, faller Höegh LNG og Merkur Market-duoen River iGaming og Zwipe tosifret.

Ukjent coronavinner i tet

I andre enden finner vi Aqua Bio Technology, som klatrer 23,4 prosent til 6,60 kroner.

Selskapet fikk i går markedstillatelse fra indiske myndigheter for salg av hudpleieserien Moana, og kunne i dag melde om et strategisk partnerskap med canadiske DCP Dermoscience.

Ytterligere fem aksjer stiger tosifret. Det dreier seg om Petronor og Merkur Market-kvartetten Induct, Zenith Energy, Softox Solutions og Lifecare.

Sistnevnte ble i et av våre børsintervjuer denne uken trukket frem av Nordea-forvalter Robert Lingaas som en ukjent coronavinner.

Vi tar også med at den volatile uken fortsetter for John Fredriksen-dominerte Seadrill. Etter mandagens elleville oppgang og to dager med tosifret fall snur aksjen opp 7,6 prosent til 5,66 kroner.