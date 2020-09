Nel og Nordic Nanovector ramlet etter Nikola-kaos og emisjon

REGNVÆRSDAG: Nel-aksjen ramlet torsdag etter Nikolas kraftige fall onsdag og ny nedgang torsdag. Her Nel-sjef Jon André Løkke.

REGNVÆRSDAG: Nel-aksjen ramlet torsdag etter Nikolas kraftige fall onsdag og ny nedgang torsdag. Her Nel-sjef Jon André Løkke. Foto: Eivind Yggeseth

Torsdag ble en rød dag på Oslo Børs. Hovedindeksen endte ned 0,9 prosent til 838,88 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis landet på 4,4 milliarder kroner.

Rødfargen dominerte også blant de mest omsatte aksjene. Nel falt hele 11,2 prosent til 15,26 kroner etter at partneren Nikola stupte 25 prosent onsdag og startet med nedgang på nye 20 prosent torsdag på børs i USA. Nel har tidligere erklært at selskapet ikke påvirkes av Nikola-bråket , mens DNB Markets tror Nikolas trøbbel i USA vil kunne påvirke Nel og opererer med salgsanbefaling og et kursmål på 5 kroner.

Nordic Nanovector stupte 20,2 prosent til 16,83 kroner etter å ha hentet 231 millioner kroner i en rettet emisjon med tegningskurs på 17,50 kroner. Før emisjonen ble kunngjort onsdag hadde aksjen sluttet på 21,10 kroner.

Tung omsetning var det også i Fjordkraft , på grunn av Gudbrandsdal Energis salg av drøyt 2 millioner aksjer til kurs 89 kroner. Fjordkraft-aksjen endte torsdag ned 3,2 prosent til 88,50 kroner.

Oljeduoen Equinor og Aker BP falt henholdsvis 1,7 og 2,8 prosent til 138,10 og 149,80 kroner. Brent-oljen kostet 41,78 dollar fatet ved børsslutt, opp 0,7 prosent i torsdagens handel, omtrent på nivå med prisen på samme tid onsdag. WTI-oljen steg 1,1 prosent til 40,00 dollar pr. fat.

Yara , DNB , Mowi og Telenor falt alle på høy omsetning, mens Orkla gikk mot strømmen.

John Fredriksens Golden Ocean Group hadde en god dag og steg til 34,30 kroner. Tørrlastratene klatrer igjen denne uken, og DS Norden har denne uken oppjustert 2020-guidingen med henvisning til sterk utvikling innen tørrlast.

Vinneraksjen torsdag ble Insr Insurance Group , som nå er opp 95 prosent på en uke, etter tidligere å ha blitt utbombet etter varsel fra Finanstilsynet og brannsalg til Storebrand.

Solstad Offshore fikk seg et børsløft etter nye kontraktsforlengelser fra Aker BP og Equinor. Merkur-noterte Ayfie falt etter å ha lagt frem kvartalstall torsdag morgen.

Traderfavoritter som Quantafuel og Vow gikk tilbake på roligere omsetningsvolumer, mens torsdag ga små kursutslag for fornybarnykomlingene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture .

Aker Offshore Wind er opp 62 prosent den seneste uken, mens Aker Carbon Capture har hatt en oppgang på 31 prosent.