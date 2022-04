305 norske selskaper gikk konkurs i mars, 13 prosent flere enn i samme måned i fjor, viser tall fra Creditsafe tirsdag.

Etter at de første coronatiltakene ble innført i mars 2020, gikk det helt til januar i år før antall konkurser lå høyere enn i tilsvarende måned året før. Først etter en liten nedgang i februar ser Creditsafe nå tydelige indikasjoner på at konkurstrenden er stigende.

– Ser ut som et vendepunkt

I årets første kvartal var antallet konkurser 754, 8 prosent flere enn i samme kvartal i fjor.

– Nå ser vi klokkeklart at vi har en økning i første kvartal, og at trenden er stigende – for første gang på lenge. Vi er ennå langt fra nivåene og volumene i 2019 og 2020, men det ser nå ut til at vi har kommet til et vendepunkt. Vi vil nå sannsynligvis sakte, men sikkert begynne å bevege oss tilbake mot normalen, sier Creditsafe Norway-sjef Per Fjærestad ifølge en pressemelding.

Han mener det også er verdt å merke seg at vi ennå ikke har begynt å se hele virkningen av Skatteetatens innkreving av utsatte skatter og avgifter.

14 prosent flere i Oslo

Åtte av landets 11 fylker måtte se antall konkurser øke i første kvartal, og aller mest Nordland med 68 prosent (fra 19 til 32). I Troms og Finnmark var økningen 59 prosent (fra 22 til 35)

I Oslo steg antall konkurser 14 prosent (fra 106 til 121), i Rogaland 6 prosent (fra 67 til 71).

I Trøndelag, Viken og Vestland falt antall konkurser i første kvartal, og førstnevnte viste vei med 11 prosent nedgang.

Bygg og anlegg dominerer

Utenom den mye omtalte entreprenøren Agro Anlegg var det ifølge Creditsafe få overraskelser i konkurslistene, som domineres av tradisjonelle konkursbransjer – og da særlig bygg og anlegg.

– Det som derimot kommer tydelig frem, er at vi kan slutte å snakke om coronautsatte bransjer – i det minste i konkurssammenheng. Vi ser fortsatt ingen nevneverdige utslag i de bransjene som har blitt betegnet som særlig utsatte under pandemien, sier Fjærestad.

Flere skyer i horisonten

Han minner om at flere store potensielle kriser og utfordringer lurer i horisonten, og at disse – i likhet med coronapandemien – ikke kommer som et resultat av for stor optimisme.

– Krigen i Ukraina, matmangel, fortsatte logistikkproblemer, rentehevinger og økte priser på alt fra energi til matvarer er alle faktorer som vil påvirke både økonomien og konkursutviklingen videre. Det store spørsmålet nå er derfor om vi rekker å komme tilbake til normale konkursnivåer før en ny krise rammer oss, og ikke minst hvilken krise som vil ramme oss først, fortsetter Creditsafe-sjefen.