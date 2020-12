Hegnar: – De er jo så gode og søte, så bamsete

04.12.2020 Ukens heteste tema er at Senterpartiet seiler opp som det største partiet i Norge. Betyr det at Trygve Slagsvold Vedum kan bli statsminister? Videre gjør sterk boligprisoppgang sjeføkonomene stadig mer bekymret. Nå frykter de at nordmenn kjøper for dyre boliger, og spår renten opp allerede neste år. Vi er også innom corona, vaksinering og julefeiring. Før vi avslutter med fredagens største nyhet: visesentralbanksjef Jon Nicolaisen må gå av.