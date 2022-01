Spillet som i utgangspunktet var ment for at barn skulle lære seg å lage egne spill, har vokst ut av proporsjoner. Roblox har i dag 45 millioner brukere og ble verdsatt til 38 milliarder dollar da de gikk på børs i New York i mars 2021. De siste månedene har de fått mye negativ presse, hvor kritikken ikke bare omhandler oppmuntring til barnearbeid, men også for å oppmuntre brukerne til å investere og reklamere for spillene sine i den lokale valutaen Robux (som må kjøpes for ekte penger).