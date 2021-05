De fem investeringstabbene du må unngå når markedet er i oppsving

Den legendariske investoren sir John Templeton beskrev som kjent bullmarkedets livssyklus på følgende vis:[i] «Bullmarkeder fødes av pessimisme, gror frem av skepsis, modnes av optimisme og dør av eufori.» Og selv om markedseufori ikke betyr at bearmarkedet er umiddelbart forestående, er det et tegn på at investorer bør være årvåkne.

Her er fem tabber du bør unngå hvis euforien ankommer og aksjemarkedene er fyr og flamme.

1. Å la seg lure av kortsiktig suksess

Skal du lykkes med å investere til pensjon eller andre langsiktige mål, kan du ikke være avhengig av lykketreff på kort sikt. Komfortabel pensjonssparing avhenger vanligvis av at du

forstår tidshorisonten til investeringen din

velger aktiva som gir deg best mulig sjanse for suksess over tidshorisonten din

holder deg til den strategiske investeringsplanen din

Når det er stor begeistring på markedet, er det noen investorer som setter investeringsplanen til side for å jage etter aksjer i oppsving i håp om å være heldig på kort sikt. Tidshorisonten din er imidlertid hele varigheten der aktivaene dine må tjene de langsiktige investeringsmålene dine. Hvis du nylig har pensjonert deg, eller snart skal pensjonere deg, snakker vi gjerne om flere tiår – resten av livet ditt, eller lenger hvis du planlegger å etterlate en økonomisk arv til dine nærmeste. Derfor bør du sikte på en diversifisert kombinasjon av aktiva som gir deg best mulig sjanse for å oppfylle målene dine gjennom en pensjonisttilværelse som kan strekke seg i 30 år – eller enda lenger.

Den største faren ved å jakte på kortsiktig suksess er at du kan bli lurt til å sette til side de viktige elementene for langsiktig suksess, som diversifisering. Med mindre du er ekspert på markedstiming – å kjøpe inn til laveste pris og selge på det absolutte toppunktet –, kan en strategi der du konsentrerer porteføljen i noen få høytflyvende aksjer, gjøre at porteføljen din går under hvis du ikke har hellet med deg. Da er det bedre å holde seg til en strategisk investeringsplan og la år med markedslignende vekst og rentes rente gjøre arbeidet for deg.

2. Å jakte på stor avkastning ved å investere i illikvide aktiva

Likviditet betyr evne til å raskt konvertere en investering til kontanter. Et likvid aktivum er et som har et dypt marked med kjøpere og selgere. Illikvide aktiva kan innebære ekstra risiko når markedet svinger. I verste fall kan du måtte ta til takke med et billigsalg til en skremt kjøper, eller kanskje du ikke finner en kjøper i det hele tatt. Det siste du trenger når et bullmarked går mot slutten, er en portefølje med aktiva du ikke enkelt kan selge uten å gå med på store avslag for å bli kvitt dem. Illikvide aktiva kan for eksempel være private investeringer, illikvide individuelle obligasjoner eller aksjefond som inneholder ikke-børsnoterte aktiva. Investorer kaster seg ofte over denne typen aktiva med tanke på inntekt eller en oppfatning av lavere volatilitet.

Aksjer er ofte svært likvide aktiva, men likviditetsrisiko kan likevel være et problem i enkelte situasjoner. Aksjene til små selskaper i et bearmarked lar seg for eksempel ikke selge like lett hvis investorer begynner å frykte at noen av disse selskapene ikke overlever. Dette er del av grunnen til at small-cap-aksjer ofte underpresterer i bearmarkeder. Det er lurt å vurdere hvordan likviditeten i porteføljen påvirkes i dypet av et bearmarked når du utformer investeringsporteføljen din.

3. Å kjøpe med lånte midler

Grådighet kan fort presse investorer til å ta ekstra skritt for å forsterke allerede sterke avkastninger. En av de enkleste – og potensielt farligste – måtene å gjøre det på er å investere med lånte midler. Investorer omtaler ofte denne teknikken som «giring».

Meglerhus kan la kunder kjøpe verdipapirer med penger som lånes av megleren. Det kalles å handle «på margin». Andre investorer tar kanskje ut et nytt lån for å sette mer penger i aksjer. Men uansett hvor mange suksesshistorier du hører om heldige investeringer med store lån, må du ikke glemme farene.

Hvis du investerer med lånte midler – selv hvis porteføljen din er diversifisert –, er det fare for at markedet går i feil retning og du taper mye mer penger enn det du først investerte. Lånte penger må tilbakebetales, og derfor innebærer giret investering en risiko for at en midlertidig markedsnedgang blir noe mye, mye verre.

4. Å falle for langsiktige prognoser om store rikdommer

De fleste stoler ikke på en værmelding for desember basert på hvor mild den første dagen i mai var. Men investorer gjør likevel noe lignende når markedet begynner å gå varmt.

Når optimismen går over i eufori, setter noen investorer for stor lit til – og investerer for tungt i – enkelte selskaper, industrier eller trender som nylig har vist seg lovende, men sannsynligvis vil ta flere tiår eller mer på å utvikle seg fullstendig.

I år 2000 var mange overbevist om at de langsiktige prospektene for fiberoptikk var enorme. Dessverre gikk den teorien i vasken da dotcom-boblen sprakk. Men selv når teorien er riktig, som med aksjer i netthandel i 2000, er det vanskelig å vite hvem som vil stå igjen som vinnere.

Kjernen i investeringsplanen din i dag bør ikke nødvendigvis handle om hva som kommer til å være stort om 20 år. Hvis du utleder langsiktige prognoser basert på kortsiktige trender, tar du ikke hensyn til komplekse interaksjoner ı markedene og økonomiene. Med overforenklede ideer om utviklingen og uprøvde hypoteser om investering kan investorer fare på villspor og sitte igjen med en overeksponert og underdiversifisert portefølje.

5. Å føle at du er alene

Investering er ikke lett, og siden det er svært personlig, kan livet som investor ofte være en ensom tilværelse. Noen investorer håndterer det ved å følge etter mengden og skynde seg inn i aksjene som venner anbefaler, eller som økonomimagasinene framhever. Vi tror en bedre metode er å konsultere en pålitelig investeringsrådgiver, spesielt når markedene er hektiske og du føler deg usikker eller bekymret for at du går glipp av store avkastninger. En rådgiver kan hjelpe deg med å planlegge etter dine personlige langsiktige mål og gi deg nyttige perspektiver i et vanskelig markedsmiljø. Rådgiveren kan svare på spørsmål og gi deg vurderinger fra et annet perspektiv, slik at du kan unngå kostbare feil. Rådgiveren kan også hjelpe deg med å oppdage markedseufori og se når du må være ekstra på vakt.

Selv når markedet stiger, må du ikke senke skuldrene. Vær forsiktig så du ikke lar deg styre av frykt eller grådighet. Når du er bevisst på disse investeringstabbene, tror vi du vil være i bedre posisjon til å nå de langsiktige investeringsmålene dine.

Kilder:

i: Investeringsbransjen kategoriserer som regel aksjemarkedets syklus i to overordnede trender: bearmarkeder og bullmarkeder. Et bearmarked er en fundamentalt drevet nedgang på omtrent 20 prosent eller mer over en lengre periode, og et bullmarked er en lengre periode der aksjekursene stort sett stiger, med oppganger og nedganger underveis.