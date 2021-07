Nordmenn er mest fornøyd med denne elbilen

Norsk elbilforening utfører hvert år en spørreundersøkelse kalt Elbilisten, der norske elbileiere svarer på en rekke spørsmål om elbilen sin. Tidligere denne uken ble resultatene for 2021-undersøkelsen offentliggjort, med oversikt over nordmenns topp 10 elbilfavoritter.

Lite misnøye

Et av spørsmålene elbileierne får, er hvor fornøyd de er med elbilene sine. Hele 94 prosent av norske elbileiere svarer at de enten er fornøyd, eller veldig fornøyd med elbilen sin.

– Vi spurte elbilistene «hvor fornøyd eller misfornøyd er du med elbilen din». Den bilmodellen hvor flest har svart «veldig fornøyd» og deretter «fornøyd» troner øverst på lista, forklarer fagrådgiver Helene Busengdal i Norsk elbilforening, som er ansvarlig for årets undersøkelse.

Tesla til topps

Tesla stiller både med undersøkelsens vinner, Model 3, og tre modeller totalt innenfor topp 5. Model X og Model S endte henholdsvis på tredje og femte plass.

– Tesla bruker ikke penger på reklame eller betalt kommunikasjon, men lever av fornøyde kunder som vil anbefale oss videre. Derfor investerer vi i stedet i å sørge for at det er enkelt og hyggelig å være Tesla-kunde, sa senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge og Island, Even Sandvold Roland til Norsk elbilforening.

I august er det dags for enda en ny Tesla-lansering, når Model Y kommer til Norge.

Stadig flere satser elektrisk

Stadig flere av verdens store bilprodusenter har den siste tiden annonsert målsetninger om å elektrifisere sine porteføljer de neste årene. Volkswagen har satt seg mål om å bli større enn Tesla i elbilmarkedet innen 2025 , Mercedes Daimler skal bli helelektriske , Suzuki planlegger lansering av sin første elbil . Også sportsbilprodusenten Maserati satser elektrisk for sin kommende Granturismo.

Etterspørselen etter elbiler vokser også, illustrert av markedsandelen i europa som mer enn doblet seg i andre kvartal 2021 sammenliknet med tilsvarende periode i 2020.

Tett kamp om pallen

Det er lite som skiller modellene i topp fra hverandre, og de fleste eierne av bilmodellene på topplisten sier seg fornøyd med kjøretøyet sitt. Tesla og Kia er bilmerkene som skiller seg ut med henholdsvis 3 og 2 modeller hver innen topp 10.

Begge bilmerkene skiller seg markant fra de andre med å ha vært lenge på markedet og har svært energieffektive drivlinjer i forhold til de fleste av sine konkurrenter, skriver Norsk elbilforening.

Topp 10 elbiler Rangering Modell Fornøyd Veldig fornøyd Totalt 1 Tesla Model 3 12% 85% 97% 2 Kia e-Niro 13% 84% 97% 3 Tesla Model X 21% 76% 97% 4 BMW i3 26% 71% 97% 5 Tesla Model S 18% 78% 96% 6 Hyundai Kona 20% 78% 96% 7 Polestar 2 21% 75% 96% 8 Mercedes Benz EQC 20% 75% 95% 9 Jaguar I-Pace 22% 73% 95% 10 Kia Soul Electric 28% 67% 95% Elbilisten 2021

Undersøkelsen ble avholdt mellom 6. april og 5. mai. Totalt deltok 15.466 personer i undersøkelsen.